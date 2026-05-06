Фахівці не хочуть служити в тилу: капітан ЗСУ прокоментував підняття зарплат військовослужбовцям
- Президент Зеленський анонсував підвищення зарплати військовим, але немає чіткого механізму розподілу виплат для бойових позицій.
- Капітан ЗСУ Данило Яковлєв вважає, що потрібно також зосередитися на соціальних пільгах та програмах, які стимулюватимуть людей йти на службу.
Президент Зеленський анонсував підвищення мінімальної зарплати військовим до 30 тисяч гривень, а для бойових позицій – до 250 – 400 тисяч гривень. Водночас наразі не зрозуміло, хто саме підпадатиме під категорію бойових виплат, адже зона ризику розтягується на 30 – 40 кілометрів від лінії фронту.
Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлєв пояснив 24 Каналу, що уряду також важливо зосередитися на якісних соціальних пільгах і програмах, які реально стимулюють людей йти на службу.
Як знайти баланс між бойовими та тиловими зарплатами?
Сподіваюся, що мінімалка в тилу буде не 30 тисяч гривень, а мінімум 50 тисяч. Бо зараз виникає абсурдна ситуація, коли досвідчений офіцер, який міг би налагоджувати систему в тилу, отримуватиме 30 тисяч, тоді як боєць, яким він командує – 200 тисяч. Очевидно, що за таких умов мало хто захоче переходити на тилові посади. Я вважаю, що зарплата в тилу має бути 1,5 – 2 тисячі доларів,
– сказав військовий.
На думку Яковлєва, якщо бойові та тилові зарплати підвищуватимуть непропорційно, це створить більше проблем, й армія втрачатиме кваліфіковані кадри.
Наразі немає чіткого механізму розподілу виплат на 250 – 400 тисяч, невідомо чи їх отримуватиме лише піхота "на нулі" чи й ті, хто перебуває за 15 – 20 кілометрів від лінії зіткнення.
Питання справедливості розподілу виплат складне, й чіткого критерію, як це прописати, поки немає – це потребує окремого обговорення.
"Підвищення зарплати – це важливо, але також потрібні якісні соціальні пільги, які реально стимулюватимуть людей іти на службу і підписувати контракти", – наголосив Яковлєв.
Зверніть увагу! Військовий збір із 2027 року можуть спрямувати на виплату зарплат військовослужбовцям – за умови, що Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт. Документ передбачає створення спеціального фонду державного бюджету, з якого фінансуватимуть грошове забезпечення військових ЗСУ.
Що ще відомо про зарплати військових в Україні?
Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що рівень зарплат у тилових підрозділах є неприйнятним і потребує перегляду через внутрішній аудит у ЗСУ. Перевірка дасть змогу з’ясувати, хто обіймає які посади та наскільки ефективно використовують кадри у війську.
Водночас омбудсменка зазначила, що підвищення зарплат військовим у тилу стане можливим за умови отримання підтримки від західних партнерів.