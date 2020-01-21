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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Зарплати керівників держкомпаній переглянуть

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      Гончарук анонсував перегляд зарплат керівників держкомпаній / Пресслужба Кабміну

      Зарплати керівників державних компаній в Україні можуть змінитися – їхній перегляд ініціював Кабінет Міністрів.

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топових менеджерів та наглядових рад.

      Читайте також: Українці визначили розмір заробітної плати для нардепів: неочікувані цифри

      Оплата праці повинна бути конкурентною і водночас справедливою,
      – зазначив Гончарук.

      Що передувало заяві Гончарука

      Довкола чималих розмірів зарплат чиновників, зокрема міністрів, виникли скандали. Так, керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч гривень зарплати, свідчать декларації чиновників. Зокрема, глава міністерства Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на понад 2 мільйони гривень.

      До теми: Кабмін опублікував зарплати всіх міністрів

      Після цього президент Володимир Зеленський наказав Гончаруку запропонувати концепцію зарплат усіх міністерств та їхніх працівників. Зеленський також доручив Кабміну врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі", передбаченими за отримання компенсацій від "Газпрому".

      Які зарплати отримують звичайні українці:

      зарплати Україна українці рівень зарплат
      Середня зарплата в Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Зарплата Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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