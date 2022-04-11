Зарядка для орків: бійці 59 бригади ефектно знищили мінометну батарею

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка базується у Гайсині, організували ворогу "зарядку" – й ефектно знищили мінометну батарею.

Захисники влаштували оркам ранкову пробіжку

Після перших ударів російські солдати залишили позиції та кинулися втікати. Українські бійці опублікували у телеграмі відео бадьорої "зарядки".

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День має розпочинатись із зарядки. Навіть якщо не дуже хочеш. Оскільки орки не дуже полюбляють ранкові вправи, хлопці із 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка всіма силами допомагають їм отримати необхідний заряд бадьорості,

– йдеться у повідомленні.

Заодно знищили мінометну батарею

Тож бійці "організували" окупантам ранкову пробіжку та віджимання. А щоб заряд не пропав задарма, заодно і мінометну батарею противника знищили.

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