У Криму працюють зарядні станції заводу з Харкова: той пов'язаний з нардепом Куницьким, – Схеми

Журналісти проєкту "Схеми" виявили, що в тимчасово окупованому Криму працюють зарядні станції, які виготовлені харківським заводом Autoenterprise. Це підприємство пов'язане з нардепом Олександром Куницьким.

Як переконують розслідувачі, харківський завод знав, де саме будуть встановлені ці станції. Своєю чергою народний обранець від "Слуги народу" стверджує, що до продажу не має жодного відношення.

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Продаж станцій у Крим

З 2021 року в Криму запрацювала та збільшувалась мережа електрозарядних станцій під брендом DriveEnergy. На цих зарядних станціях прямо написано "Зроблено в Україні". Журналісти підозрюють, що ці станції вироблені на харківському заводі Autoenterprise.

Станції українського виробництва працюють в Криму / "Схеми"

Водночас цей бізнес пов'язаний із депутатом Олександром Куницьким. Журналісти отримали документи, що підтверджують, що він був глибоко інтегрований у холдинг – в тому числі був на керівних посадах.

Після свого обрання до Ради Куницький зробив офіційного власника Autoenterprise Дмитра Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.

Autoenterprise підтвердило, що у свій час постачало зарядні станції Росії. Раніше фірма "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise поставляла станції навіть російській державній структурі – холдингу "россети". Водночас за словами власників, постачання у Крим не було. Сам же Куницький каже, що не має жодного відношення до продажів на окупований півострів.

Як зазначають журналісти, кримський підприємець Руслан Дєвлєчаєв у 2021 році підписав контракт про постачання електрозарядних станцій з Autoenterprise. Водночас джерела у підприємстві сказали розслідувачам, що в контрактах із росіянами свідомо прибрали згадку про Крим, залишивши просто "Південний округ Росії". Це дозволили перевезти українські станції на окупований півострів.

Договір, який уклало Autoenterprise з кримським підприємцем / "Схеми"

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