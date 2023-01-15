"Заряжаем по полной": в Росії цинічно зловтішаються над ударом по багатоповерхівці в Дніпрі
Росіяни цинічно і бридко реагують на терористичний удар своїх вояк по багатоповерхівці в Дніпрі. Сміх, глузування, безпідставні звинувачення у стилі "постановка", "самі винні", а також зловтішання і бажання, щоб таких ударів було більше.
24 Канал зібрав реакцію росіян на удар по багатоповерхівці. У коментарях вони не соромляться показувати, що людське життя для них не варте нічого.
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У хворій уяві ворога, трагедія в Дніпрі нібито вигідна Україні, щоб отримати від Заходу більше допомоги.
"Вибух під'їзду стався зсередини, можливо – газові балони. Очевидець знаходився поруч з постраждалим будинком. Можливо – це українська провокація в стилі "Бучі", – пишуть росіяни.
Росіяни зловтішаються з удару по багатоповерхівці / Скриншот соцмережі
Росіяни намагаються перекинути відповідальність за удар / Скриншот соцмережі
Російське міноборони теж прокоментувало атаку по Дніпру
Подібні заголовки пишуть і пропагандистські російські ЗМІ, а на офіційному рівні продовжують хизуватись своїми ракетами. Так, міноборони країни-агресорки опублікувало фото військових, які заряджають ракету і написали "Заряжаем по полной".
Реакція російського міноборони на удар по Дніпру / Фото російське міноборони
Ницість росіян бридка і болісна, але ігнорувати її ми не маємо права. Розуміти, що винен кожен з них, кожен росіянин, який думає, що поза політикою; кожен, хто каже, що "за мир"; кожен, хто намагається виправдатись "нас утискають". Кожен з них – винен у смертях українців.
Більше реакції росіян на удар по багатоповерхівці / Скриншоти з соцмереж
Що відомо про удар по багатоповерхівці у Дніпрі наразі
- 14 січня російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Внаслідок атаки станом на 12:00 15 січня відомо про 21 загиблого та понад 70 потерпілих. Доля ще 40 людей наразі невідома.
- На місці продовжують працювати рятувальники.
- Кремль запустив ту ж ракету, якою декілька місяців тому бив по торговому центру в Кременчуку. Відомо, що Х-22 має бойову частину – 950 кілограмів та може оснащуватись ядерною боєголовкою.
- Після атаки по Дніпру радник Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що нібито цю російську ракету "збила" наша ППО. Згодом він виправдався, що це не так, але його заяви влучно підхопили російські пропагандисти.
- У Повітряних силах спростували слова Арестовича та детально відтворили перебіг подій під час атаки росіян: ракету Х-22 ворог випустив з району Курської області близько 15:30 14 січня.