"Заряжаем по полной": в Росії цинічно зловтішаються над ударом по багатоповерхівці в Дніпрі

Росіяни цинічно і бридко реагують на терористичний удар своїх вояк по багатоповерхівці в Дніпрі. Сміх, глузування, безпідставні звинувачення у стилі "постановка", "самі винні", а також зловтішання і бажання, щоб таких ударів було більше.

24 Канал зібрав реакцію росіян на удар по багатоповерхівці. У коментарях вони не соромляться показувати, що людське життя для них не варте нічого.

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У хворій уяві ворога, трагедія в Дніпрі нібито вигідна Україні, щоб отримати від Заходу більше допомоги.

"Вибух під'їзду стався зсередини, можливо – газові балони. Очевидець знаходився поруч з постраждалим будинком. Можливо – це українська провокація в стилі "Бучі", – пишуть росіяни.



Росіяни зловтішаються з удару по багатоповерхівці / Скриншот соцмережі



Росіяни намагаються перекинути відповідальність за удар / Скриншот соцмережі

Російське міноборони теж прокоментувало атаку по Дніпру

Подібні заголовки пишуть і пропагандистські російські ЗМІ, а на офіційному рівні продовжують хизуватись своїми ракетами. Так, міноборони країни-агресорки опублікувало фото військових, які заряджають ракету і написали "Заряжаем по полной".



Реакція російського міноборони на удар по Дніпру / Фото російське міноборони

Ницість росіян бридка і болісна, але ігнорувати її ми не маємо права. Розуміти, що винен кожен з них, кожен росіянин, який думає, що поза політикою; кожен, хто каже, що "за мир"; кожен, хто намагається виправдатись "нас утискають". Кожен з них – винен у смертях українців.

Більше реакції росіян на удар по багатоповерхівці / Скриншоти з соцмереж

Що відомо про удар по багатоповерхівці у Дніпрі наразі