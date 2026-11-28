У Росії визнали небезпечними для передачі іноземцям дані про виплати військовим і відправку в'язнів на війну. За поширення цих відомостей загрожує статус іноагента або до 8 років колонії.

Згідно з наказом ФСБ, нові обмеження стосуються інформації, яка формально не вважається державною таємницею, але може бути використана проти безпеки країни.

Під заборону потрапили тюремники та рахунки оборонців

До оновленого переліку, затвердженого ще у 2022 році, тепер належать дані про чисельність підозрюваних, обвинувачених і засуджених, які уклали контракт із Міноборони Росії замість відбування покарання.

Крім того, російська спецслужба закрила інформацію про співробітників Федеральної служби виконання покарань, які безпосередньо готували та відправляли таких осіб до зони бойових дій. Відомості про їхню службову діяльність тепер заборонено передавати за кордон.

Окремий блок обмежень охоплює фінансові дані армійців, працівників оборонно-промислового комплексу та членів їхніх родин. Зокрема, йдеться про розміри зарплат, банківські рахунки, вклади та боргові зобов'язання, за винятком тих відомостей, які вже містяться у відкритому доступі.

Передачу інформації прирівнюють до держзради

Цілеспрямоване збирання та передавання таких даних іноземним державам, організаціям чи приватним особам загрожує внесенням до списку так званих іноагентів.

Якщо дії створюють загрозу державній безпеці, силовики порушуватимуть кримінальні справи за статтею 275.1 Кримінального кодексу РФ про конфіденційне співробітництво з іноземцями.

За ч. 1 цієї статті передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі та штраф до 1 мільйона рублів. Як зазначає видання Важные истории, у правозахисних колах цю норму називають "держзрадою-лайт", а слідчі регулярно використовують її для переслідувань і часто перекваліфіковують звинувачення на повноцінну держзраду.

Кремль шукає нові ресурси для поповнення втрат

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська влада суттєво розширила юридичні можливості для відправки засуджених на війну проти України. Зокрема, Володимир Путін підписав закон, який істотно скоротив перелік статей і злочинів, що раніше забороняли підписання контракту з армією.

Попередній контингент завербованих в'язнів армія Росії значною мірою вичерпала ще під час штурмів Бахмута. Через це Москва почала розглядати мобілізацію жінок з виправних колоній та активізувала рекрутинг іноземців, в результаті чого контракти з російським оборонним відомством уже уклали близько 46 тисяч громадян зі 151 країни світу.