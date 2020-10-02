Вітольда Фокіна, одного з українських переговорників по Донбасу, таки попросили на вихід. Терпець урвався всім: своїми скандальними заявами він роздратував і патріотичну спільноту, і опонентів президента, і самого Зеленського.

Тож днями цього колишнього прем'єра було звільнено з посади першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. Детальніше – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Останньою краплею для Зеленського та Офісу Президента стала заява Фокіна про те, що він не бачить на Донбасі війни України з Росією.

Ще за місяць до цього, Вітольд Фокін вперше опинився в епіцентрі скандалу, бо заявив, що всім бойовикам має бути оголошена амністія. Також тоді він закликав надати всьому Донбасу особливий статус.



Зеленський відсторонив Фокіна з ТКГ / Фото "Укрінформ"

Потім, ледь не щотижня, озвучував речі, які збурювали суспільство. Адже від Фокіна чекали представлення і захисту інтересів України на переговорах. А він публічно просував ідеї, які збігаються з тим, що пропонує Кремль.

Поки, зрештою, його не повернули на політичну пенсію, звідки він перед цим виринув для участі в переговорах по Донбасу.

Прокурор, який хотів "їб*ти підлеглих, як свиней"

Нещодавно з посади звільнили Миколу Петришина – прокурора Тернопільської області. Ще напередодні його офіційного призначення, журналісти та активісти обговорювали немалі статки правоохоронця. У 30 років, працюючи в прокуратурі, він зміг зібрати чимале майно.

Зокрема, в його декларації: 3 квартири, 4 недешеві авто, будинок у Києві та земельні ділянки. Але кого в Україні здивуєш багатством прокурорів?

Втім, Петришин таки зміг здивувати і громадськість, і навіть своїх колег по прокуратурі. Бо в день свого призначення на посаду обласного прокурора, як твердить місцеве видання "Тернополяни", він влаштував грандіозний бенкет.



Микола Петришин потрапив у скандал / Фото "Тернопільська правда"

Просто в приміщенні обласної прокуратури щедро накрили столи, де було вдосталь і закусок і напоїв. На бенкеті, добряче випивши, новоспечений обласний прокурор звернувся до своїх підлеглих вимагаючи, щоб вони заприсяглися йому в особистій вірності.

А в іншому разі, він пообіцяв своїх працівників "шмагати, як свиней". При чому, "шмагати" – це пристойний переклад вжитого прокурором дієслова.

Як пишуть місцеві ЗМІ, таке хамське ставлення до працівників обурило одного із заступників пана Петришина – Олександра Божка, який заявив, що обласний прокурор дозволяє собі зайве, а порядні правоохоронці взагалі-то присягають закону, а не начальству.

Чим закінчилася ця суперечка, ми не знаємо. Тільки після лавини публікацій в медіа про скандальний бенкет, обласного прокурора викликали до Києва на засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури.

Там йому запропонували звільнитися із займаної посади, що він і зробив, пробувши в кріслі керівника прокуратури Тернопільщини лише 2 дні.

Скандальна історія на Львівщині

Це – не єдина скандальна історія про високопоставлених любителів перехилити чарку. У Львівській області нещодавно звільнили з посади голову Дрогобицької районної адміністрації Омеляна Стасулу.

Ще коли навесні його призначали на посаду, місцева громадськість та журналісти не могли повірити своїм очам. Мовляв, як таку людину ставлять керувати одним з найбільших районів Львівщини.



Омелян Стасула очолював Дрогобицьку РДА / Скриншот з відео

Адже у 2018 році пана Стасулу, на той час працівника управління культури, Дрогобицький суд визнав винним у вчиненні корупційного правопорушення. В тюрму його не садили, але внесли в державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Трохи згодом цей молодий держслужбовець потрапив в інший скандал. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за перебування п'яним на робочому місці. Простіше кажучи, він спав п'яний в коридорі музичної школи.

Лише дивом і завдяки дружнім зв'язкам з деякими нардепами пан Стасула не лише залишився працювати, а й навіть пішов підвищення, обійнявши посаду глави районної адміністрації.

Але навіть в день свого офіційного представлення на посаді Стасула примудрився спізнитися на зустріч з керівництвом області та активом району. Втім, резонанс у медіа, а також не вражаючі успіхи в управлінні районом підштовхнули Київ до того, щоб невдовзі звільнити його з посади.

Сила суспільного тиску

Позитив кожної з цих історій в тому, що суспільний тиск таки змушує владу визнавати помилки і звільняти зашкварених персонажів з посад. Когось швидше, когось повільніше, але розголос в ЗМІ та соцмережах – не даремний і громадяни можуть впливати на кадрові рішення влади.

Негатив же в тому, що і експрем'єра Фокіна, і прокурора Петришина, і чиновника Стасулу можна було і не призначати на їхні посади, щоб потім не вигрібати негатив за кожного з цих персонажів.

Адже про кожного з них ще до призначення було все добре відомо, і не важко було здогадатися, чого від них можна чекати після зайняття відповідних посад.

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Втім, будемо вважати, що на цьому етапі суспільству вдалося принаймні домогтися від влади визнання кадрових помилок. Ще трохи зусиль і, можливо, вони навчаться ці помилки передбачати і їх уникати.