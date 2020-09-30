Ветеран радянсько-української політики й перший глава уряду незалежної України Вітольд Фокін мав шанс стати одним з тих, хто відновив мирне життя на Донбасі. Проте його скандальні заяви призвели до швидкого кінця кар’єри переговорника.

Вітольду Фокіну у жовтні виповниться 88 років. Свою молодість він провів на Луганщині. Став першим офіційним прем’єр-міністром незалежної України. Має дружину, двох дітей та двох онуків, а також правнука. Сайт 24 каналу знайомить з біографією одіозного політика.

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Біографія Вітольда Фокіна

Народився у 1932 році в селі Новомиколаївка Запорізької області в родині вчителів. За фахом – розробник родовищ корисних копалин. Закінчив у 1954 році Дніпропетровський гірничий інститут. Після отримання диплома був направлений в Луганську область, де працював на керівних посадах у шахтах та на комбінатах у таких містах: Антрацит, Червоний Луч, Первомайськ та Свердловськ.

Свою політичну кар’єру розпочав у 1971 році, коли його було спрямовано на роботу до Держплану УРСР. У цьому органі Фокін дослужився у 1987 році до керівника.

Вітольд Фокін з онукою / Фото Маша Фокіна

Далі кар’єра пішла у гору. З 1990 року два місяці працював заступником голови Ради міністрів (рівень віце-прем’єра), а згодом він й очолив (як в.о) Раду міністрів України у жовтні цього року. У 1991 році став офіційно прем'єр-міністром й після того як Україна стала незалежною державою, зберіг цю посаду. У вересні 1992 року подав у відставку. Його наступником став Леонід Кучма.

Фокін був депутатом Верховної Ради УРСР 10-11 скликань, а також народним депутатом України у першому скликанні (1991-1994).

Він, звісно, був в комуністичній партії й входив до її центрального комітету в Україні. Вийшов з її лав у 1991 році.

Захистив кандидатську дисертацію, має звання професора.

Цікаві факти:

Михайло Горбачов пропонував Вітольду Фокіну очолити уряд СРСР, але він відмовився;

Брав участь в підготовці Біловезьких угод (є підписантом) при створенні СНД;

При Фокіні в 1991 році в обіг були введені купоно-карбованці;

Плакав через втрату Криму (У 2016 року Фокін заявив: "Мені, старій людині, чоловікові, соромно в цьому зізнатися, але коли Крим анексували, я плакав, як дитина". А в 2019 році додав, що, коли втратили Крим, переніс і сильний серцевий напад);

Після призначення в ТКГ, заявив, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки його б забрали американці;

Співачка Маша Фокіна це його онука. Вона й познайомила діда з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, що призвело до призначення Вітольда Фокіна в ТКГ;

Людина, що знає Донбас: Фокіна призначили заступником ТКГ, оскільки вважалось, що його фігуру добре сприйматимуть на окупованих територіях.

Участь в ТКГ

Фокін не довго був членом в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, яка займається врегулюванням конфлікту на Сході України. Трохи більше одного місяця вистачило щоб президент Володимир Зеленський розчарувався в ньому.

Скандальні заяви

З перших днів роботи в ТКГ Вітольд Фокін зайняв відверту проросійську позицію. Його заяви про те як саме необхідно врегулювати військовий конфлікт між Росією та Україною на Донбасі, викликали шалений негативний резонанс.

Що він пропонував:

Всіх амністувати, зокрема й проросійських бойовиків;

Після цього провести вибори й надати Донбасу особливий статус.

Фактично Фокін запропонував погодитись з усіма умовами російських окупантів.

Одразу після цієї заяви сайт Миротворець записав Фокіна у свою базу, з такою анотацією:

"Свідома участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно політичного життя в Україні. Заперечення російської агресії. Участь в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей", – йдеться у повідомленні.

А його остання заява урвала терпець навіть у Андрія Єрмака, який й повернув Фокіна у велику політику. Глава ОП заявив, що Фокін мусить піти з посади.

Нагадаємо, що 29 вересня Вітольд Фокін сказав, що "не бачить ніякого підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією". На його думку це внутрішній конфлікт.

Зрештою, президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади заступника голови ТКГ. Це сталось 30 вересня 2020 року.

Глава держави вважає, що Вітольд Фокін відступив від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму та Донбасу.