На засіданні РНБО обговорили регіональну політику на підтримку децентралізації

Рада національної безпеки та оборони України 15 квітня зібралася на засідання. На ньому окремо обговорили заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади.
Джерело:РНБО
На засіданні РНБО зазначили, що процес децентралізації вимагає посилення його можливостей і вирішення ключових системних завдань.
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Що на засіданні говорили про децентралізацію влади
Реформа децентралізації влади в Україні є одним із фундаментальних чинників розвитку держави та людського капіталу, поліпшення умов і стандартів життя людей в 1 421 територіальній громаді, які ми отримали після місцевих виборів восени 2020 року,
– заявив Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, слід опрацювати такі завдання:
- надання територіальним громадам можливостей адмініструвати місцеві податки й збори;
- більш справедливий розподіл доходів місцевих бюджетів;
- ведення державного адресного реєстру;
- створення національної інфраструктури геопросторових даних та цілої низки інших питань.