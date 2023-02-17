У Радбезі ООН нагадали Росії про її підлу брехню, що вторгнення не буде

Росія знову намагається виправдати воєнні дії проти України. Таким чином Кремль вкотре імітує зацікавленість у мирі.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН 17 лютого заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.

Зверніть увагу У Бундестазі закликають докласти зусиль і позбавити Росію місця в Раді Безпеки ООН

Росії нагадали про її брехню щодо повномасштабного вторгнення

Вудворд заявила, що Росія брехала, коли Радбез ООН попереджав про її наміри напасти на Україну.

Росія планувала війну, у той час, як ми закликали до дипломатії та деескалації, і Росія продовжує обирати смерть і руйнування, тоді як світ закликає до справедливості. Коротко кажучи, Росія знову імітує зацікавленість у мирі, намагаючись виправдати воєнні дії проти України,

– наголосила постійна представниця Британії.

Вона додала, що заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Вершинін за кілька днів до початку повномасштабної війни запевняв членів Радбезу, що заяви про наміри Кремля напасти на Україну – безпідставні.

"Через 4 дні президент Путін підписав указ про визнання Луганська і Донецька як "незалежних утворень", який розірвав Мінські угоди, а через 3 дні після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну", – наголосила Вудворд.

За її словами, таким чином Москва розтоптала Статут ООН. Російське вторгнення триває вже майже рік, і наразі немає жодних ознак того, що окупанти мають намір його завершити.

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр також згадав, що 17 лютого 2022 року, представник Росії публічно заявив у залі Радбезу, що:

альтернативи Мінським угодам немає,

чутки про російське військове втручання "не відповідають дійсності і є частиною західної параної".

"Росія самостійно вирішила припинити діалог і переговори, самостійно ухвалила рішення розірвати Мінські домовленості", – зауважив де Рів'єр.

Він підсумував, що міжнародна місія ОБСЄ протягом 8 років здійснювала щоденний моніторинг ситуації на місці. Її звіти свідчать про те, що всі звинувачення, які сьогодні лунають з боку Росії на адресу України, є фальшивими.