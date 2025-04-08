"Будуть наші партнери": Зеленський розповів про очікування від "Рамштайну" та "Коаліції охочих"

Президент Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі "Коаліції охочих". А також висловився про засідання "Рамштайну", яке відбудеться 11 квітня.

За словами глави держави, на ньому будуть присутні союзники України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час розмови з журналістами.

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Що сказав Зеленський про "Рамштайн" та "Коаліцію охочих"

Президент України каже, що засідання "Рамштайн" проходитиме у Брюсселі під головуванням Німеччини та Великої Британії. За його словами, ключовою темою обговорення під час цієї зустрічі стане захист українського неба та оборонні пакети.

У п'ятницю – обговорення питання "Петріотів", питання протиповітряної оборони та додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо об'єднання держав, які будуть готові відкривати заводи або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні,

– пояснює Зеленський.

Український глава держави додає, що Сполучені Штати можуть бути відсутні на засіданні. Однак, зауважує, що "є про що говорити з американцями". Він також висловив сподівання, що США змінять свою позицію після сьогоднішньої новини, маючи на увазі взяття в полон китайців.

Окрім цього, у четвер, 10 квітня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих". Зокрема, там говоритимуть про розміщення іноземного контингенту на території України. Зеленський зазначає, що це важливе питання, яке буде на порядку денному.