Засилля солдатів і бойова техніка: в окупованому Криму військових РФ вчать вести бій

Російські військовослужбовці зі складу армійського корпусу Чорноморського флоту відпрацьовують завдання бойової підготовки на полігонах в Криму – їх на окупованому півострові понад тисяча.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони РФ.

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У російському відомстві наголошують, що у військовослужбовців армійського корпусу Чорноморського флоту ВМФ РФ розпочалися заняття з вогневої підготовки.

Особовий склад виконує нормативи з вогневої підготовки, тактики ведення бою, а також з водіння бойових машин,

– йдеться в повідомленні.

У навчаннях на полігонах окупованого Криму задіяно понад 1000 військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

До слова, нещодавно окупанти у Криму провели навчання ракетних комплексів "Бал", що розташовані на анексованому півострові. Серед інших завдань російські військовики відпрацювали завдання ударів по морських цілях.