Мільйон за один твіт: засновник Твітера планує підзаробити на аукціоні

Засновник та очільник Твітера Джек Дорсі виставив на аукціон свою першу публікацію. За першу годину ставка зросла до 90 тисяч доларів.

Водночас зараз за твіт готові заплатити 1 мільйон доларів. Публікацію виставили на аукціон як NFT-токен.

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Яким був перший твіт

Перший пост Джек Дорсі опублікував у березні 2020 року. Допис розмістили на платформі Valuables.

Просто налаштовую свій твітер,

– написав Дорсі.

Окрім твіту, той, хто виграє на аукціоні, отримає автограф Дарсі. Від початку публікації допис був загальнодоступним і надалі таким залишиться.

Хто такий Джек Дорсі? За інформацією з За інформацією з Вікіпедії , Джек Дорсі – це американський архітектор програмного забезпечення та підприємець. Він став відомий як творець Твітера.

Що таке NFT-токен

NFT-токен є незамінним цифровим сертифікатом. Він дає унікальні права на фото, відео, аудіо, твіти тощо. Хто має право власності на файл можна відстежити за допомогою блокчейну.

Такий спосіб популярний у 2021 році. Наприклад, співачка Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів.