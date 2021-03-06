Мільйон за один твіт: засновник Твітера планує підзаробити на аукціоні

Засновник та очільник Твітера Джек Дорсі виставив на аукціон свою першу публікацію. За першу годину ставка зросла до 90 тисяч доларів.
Джерело:The Verge
Водночас зараз за твіт готові заплатити 1 мільйон доларів. Публікацію виставили на аукціон як NFT-токен.
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Яким був перший твіт
Перший пост Джек Дорсі опублікував у березні 2020 року. Допис розмістили на платформі Valuables.
Просто налаштовую свій твітер,
– написав Дорсі.
Окрім твіту, той, хто виграє на аукціоні, отримає автограф Дарсі. Від початку публікації допис був загальнодоступним і надалі таким залишиться.
Хто такий Джек Дорсі?За інформацією з Вікіпедії, Джек Дорсі – це американський архітектор програмного забезпечення та підприємець. Він став відомий як творець Твітера.
Що таке NFT-токен
NFT-токен є незамінним цифровим сертифікатом. Він дає унікальні права на фото, відео, аудіо, твіти тощо. Хто має право власності на файл можна відстежити за допомогою блокчейну.
Такий спосіб популярний у 2021 році. Наприклад, співачка Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів.