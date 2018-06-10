"Засохлий" Крим: прихована загроза для України

Росія може використовувати катастрофічне зневоднення анексованого Криму як привід для чергової військової ескалації. Судячи із заяв російського керівництва, Кремль не залишить спроб обмежити суверенітет України.

Росія може використовувати військово-морські сили, перекинуті до берегів Криму, для нападу на материкову частину України. Таку думку висловив аналітик американської неурядової організації The Jamestown Foundation Пол Гобл. Минулого місяця Москва перемістила п'ять кораблів з Каспійського в Азовське море.

Передислокація військово-морських сил такої потужності з Каспію в Азовське море лякає, адже це дає російським ВМС можливість висадки на узбережжі. Ці кораблі не потрібні, щоб захищати Керченський міст або діяти проти українських риболовецьких суден, – вважає американський експерт.

Експерт нагадав, що Кремль різко нарощував агресію після завершення великих спортивних заходів (як, наприклад, після Олімпіади в Сочі в 2014 році). Анексія Криму сталася відразу після зимової Олімпіади в Сочі. У середині наступного місяця в Росії завершиться фінал чемпіонату світу з футболу. Не виключено, що російський президент Володимир Путін може перейти до активних військових дій відразу після закінчення спортивних заходів.

На мою думку, передислокація пов'язана з чемпіонатом світу з футболу. Як і тоді, коли Путін вдерся в Україну після Олімпіади в Сочі, дуже ймовірно, що він зробить кроки проти України або когось іншого після футбольного чемпіонату. Я не очікую дій упродовж наступних тижнів, але вважаю, що російський уряд створює для себе нові можливості загрожувати Україні, – зазначив Пол Гобл.

Окрім передислокації військових кораблів є кілька чинників, які вказують, що Москва в найближчі кілька місяців може організувати військові провокації в акваторії Азовського моря або на адмінкордоні з Херсонською областю. В першу чергу, варто назвати аномальну засуху, яка різко загострила проблему нестачі питної та технічної води.



Засуха в Криму

Нещодавно російський глава Криму Сергій Аксьонов розпорядився запровадити режим надзвичайної ситуації в Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах. "Запровадити з 2 червня 2018 року для органів управління та сил територіальної підсистеми Криму єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Криму режим функціонування "надзвичайна ситуація". Встановити для органів управління та сил РСНС регіональний рівень реагування", – йдеться в документі. Районним адміністраціям також доручено забезпечити реалізацію всіх заходів, що ухвалить комісія з ліквідації НС при регіональному уряді.

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Масштабне зневоднення Криму кидає тінь на імідж Москви, яка не може забезпечити територію елементарними благами: водою для населення, сільського господарства і промисловості. Справа не в тому, що російська або кримська влада реально стурбовані побутовими проблемами кримчан. Такий стан речей зачіпає імперське самолюбство московської еліти. Мовляв, "якась там" Україна перекрила Північно-Кримський канал, поставивши "російський" півострів на межу виживання. Російське вище керівництво, кістяк якого складають спецслужбісти та військові, шукатиме будь-яку можливість відновлення постачання води. Окремі факти вказують, що кремлівські спецслужби можуть готувати провокації на материковій частині України. Вони мають намір використовувати військові кораблі для військового шантажу керівництва України, щоб відкрити "вентиль" у Херсонській області.



Військові навчання в Криму

Наступна ознака можливого загострення – зміна риторики Володимира Путіна. У його публічних виступах знову з'явилися висловлювання, що не використовувалися з 2014-2015 років. Тоді Москва ще відчувала себе господарем становища і намагалася нав'язувати українцям свої правила гри. Путін знову заговорив про "федералізацію" України та відмову від інтеграції в НАТО, що нібито може допомогти у вирішенні "українського питання". У нещодавньому інтерв'ю для австрійського телеканалу ORF він сказав, що українці історично приречені на "дуже хороші відносини" з російською владою. Нібито українські мислителі й державні діячі ще в XIX столітті бачили українську державу федеративною.

Ідеологи української незалежності, українські націоналісти ще в XIX столітті говорили про необхідність формування самостійної, незалежної від Росії Української держави. Але багато хто з них говорив про необхідність збереження дуже хороших відносин з Росією, говорили про необхідність формування незалежної української держави на федеративних засадах і таке інше. Уже тоді. А сьогодні, на мій погляд, це одне з питань, що є найбільш гострим усередині самої України. Але це робиться, звичайно, самою Україною, – сказав Путін.

Російський президент, якщо уважно вслухатися в його слова, підтвердив, що Москва розраховує на зміну влади в Києві. І після цього "сама Україна" (тобто нова влада, лояльна до Кремля) вирішить провести "федералізацію", хоча під цим виразом російська влада розуміє процес поступового руйнування української державності. Путін не залишить спроб підпорядкувати собі Україну або завдати їй максимальних збитків. У нього лише два інструменти: загроза масованого вторгнення та політичні спецоперації. Нестача води в Криму, а також провал всіх "хитрих планів", пов'язаних з Донбасом, стануть приводом для військового шантажу Києва та ЄС.

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І останній фактор – загострення ситуації на сході України за останні кілька днів. За повідомленням українського командування, напередодні тривалі бої йшли поблизу декількох населених пунктів на Луганщині, а також на донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новотроїцького, села Піски. На маріупольському напрямку – поблизу населеного пункту Лебединський. Активність проросійських угруповань "ДНР" і "ЛНР" вказує на те, що Москва провалила свій план щодо введення в окремі райони Донецької та Луганської областей власних "миротворців". Загострення на Донбасі також треба розглядати як спробу тиску на Київ з метою розблокування постачання води до Криму.

Активне переміщення бойової техніки, водні проблеми півострова та загострення імперського самолюбства Кремля вказують на те, що до осені Москва спробує підвищити ставки. Основний сценарій – раптова військова провокація з боку Криму з подальшими "переговорами", на яких Москва спробує продавити власні умови: вода для півострова й "федералізація" для України. Кінцева мета Москви в цій геополітичній грі залишається незмінною: затягнути Україну назад в свою орбіту й ліквідувати її суверенітет.

Автор: Сергій Стельмах, кримський політоглядач

(ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Джерело: Крим Реалії