Гроші на заставу для Єрмака продовжують збирати: хто вже вніс кошти та які суми

У четвер, 14 травня, ВАКС обрав колишньому керівнику ОП Андріє Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Однак станом на 15 травня його поплічники досі продовжують збір коштів для внесення застави, допоки Єрмак перебуває у СІЗО.

Хто та яку суму застави вніс:

Хто вже вніс кошти за Єрмака та які суми?

Зауважимо, що кошти застави зараховуються на спеціальний депозитний рахунок суду, який виніс відповідне рішення щодо запобіжного заходу. Сам рахунок відкриваються в органах Державної казначейської служби та належить визначеному суду, у випадку Єрмака – ВАКС. Нагадаємо, що під час засідання з обрання запобіжки для колишнього очільника ОП прокурори САП просили заставу у 180 мільйонів гривень, однак суд визначив – 140 мільйонів гривень.

Станом на 14 травня за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака троє фізичних осіб вже внесли 14 500 666 гривень застави. Цікаво, що суми варіюються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень.

Найбільший внесок у розмірі 8 мільйонів гривень зробила Роза Тапанова, яка є керівницею Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". За даними Bihus.Info, раніше Роза працювала юристковю у компанії, пов'язаній із Єрмаком, а саме "Міжнародній правничій компанії", а після його призначення до Офісу президента нібито увійшла до наглядової ради державного "Ощадбанку".

У четвер, 14 травня, Тапанова поширила пост у Фейсбук "для друзів", у якому повідомила про рішення внести заставу за Єрмака зі своїх офіційних доходів для "забезпечення конституційного права на захист".

Дещо меншу суму вніс адвокат і колишній партнер об'єднання Asters Сергій Свириба – мовиться про суму у 6,5 мільйона гривень. Зауважимо, що у березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком "Слуги народу", втім відмовилась від мандату. УП з'ясували, що Свириба був одногрупником Єрмака.

Цікавий "донат" у розмірі 666 гривень вніс Григорій Гришкан. Він є українським актором, продюсером та громадським діячем. У коментарі "Схемам" він не відповів, чому вирішив внести заставу за Єрмака, але заявив, що готовий особисто розповісти "про свій вчинок та майбутнє України".

Вже 15 травня рахунок застави для ексглави ОП поповнив колишній тренер збірної України Сергій Ребров – він вніс 30 мільйонів гривень.

Журналісти проєкту "Схеми" зауважили, що на дзвінки та повідомлення Ребров не відповідає. Втім, у нещодавньому інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" екстренер збірної розповідав, що саме Єрмак був одним із ініціаторів його повернення на посаду головного тренера збірної України.

Також він зазначав, що знайомий із Єрмаком давно – ще до його роботи в Офісі президента. Ребров охарактеризував Єрмака як порядну людину.

Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії,

– розповідав Ребров.

Наразі загальна сума внесеної застави за Андрія Єрмака складає близько 44,5 мільйонів гривень із 140, які призначив ВАКС.

Які деталі справи Єрмака наразі відомі?

11 травня 2026 року ексглава ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у рамках справи "Династія" за частиною 3 статті 209 КК України. Разом із Єрмаком підозри отримали ще 5 фігурантів, зокрема колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Фігурантів підозрюють у відмиванні понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області впродовж 2021 – 2025 року.

На ділянці в понад 8 гектарів планувалось будівництво чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони. Усі вони позначались R1, R2, R3, R4 та R0. Частину грошей для будівництва злочинна група отримувала через так звані "пральні". Мовиться про 9 мільйонів доларів.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у "Енергоатомі".

Після отримання підозри адвокат Єрмака заявив, що вважає звинувачення "безпідставними", а сама підозра є "неочікуваною".

Відомо, що справа про відмивання коштів на будівництві налічує 16 томів, тож для вивчення справи та обрання запобіжного заходу знадобилось два дні й три судових засідання.

У ході розслідування стало відомо, що священник освятив будівництво котеджного містечка "Династія", а його дружина після цього отримала квартиру, яка могла бути хабарем ексміністру Олексію Чернишову.