Місія подякувати кожному: Єрмак розповів, що заставу вносили навіть колишні однокласники

У четвер, 21 травня, відбулось засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо рішення про запобіжний захід Андрію Єрмаку. Експосадовець заявив, що заставу за нього вносили навіть колишні однокласники, із якими він давно не підтримував зв'язок.

Про це колишній керівник ОП повідомив у залі суду, передає "Україна Сейчас".

Дивіться також "Шанована й патріотична людина": Єрмак відповів на чутки про поїздку свого батька до Росії

Застава за Єрмака: що відомо?

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на заставі в 180 мільйонів гривень, однак суд ухвалив взяти Єрмака під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.

У залі суду Єрмак заявив, що кошти на заставу надходили від різних людей із його оточення, зокрема навіть від колишніх однокласників, з якими він давно не підтримував зв'язок.

Заставу вносили навіть однокласники, яких я багато років не бачив. Як тільки у мене буде можливість, я подякую кожному,

– наголосив ексочільник ОП.

Зазначимо, що усю суму застави за Єрмака було внесено 18 травня. До фінансової "підтримки" долучилось 14 осіб, серед яких сім юридичних та сім фізичних осіб.

Серед фізичних осіб, хто вносив заставу за Єрмака:

Сергій Свириба – 6,5 мільйона гривень,

Роза Тапанова – 8 мільйонів гривень,

Сергій Ребров – 30 мільйонів гривень,

Володимир Петров – 80 тисяч гривень,

Ігор Фомін – 5 мільйонів гривень,

Аліна Волошина – 368 тисяч гривень,

Олександр Крикунов – 500 тисяч гривень.

Водночас серед юридичних осіб: приватна "Науково-дослідна судово експертна установа" – 30 мільйонів гривень, дніпровська компанія "Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж" – 32 мільйони гривень, адвокатське об'єднання "А.ДВА.КА.Т" – 4 мільйони, приватне підприємство "СВ-ГРУП" – 10,2 мільйона гривень, адвокатське об'єднання "Де Леге Лата" – 14 мільйонів гривень, ТОВ "Арена Марин" – 4 мільйони.

Окрім того, на засіданні Єрмак додав, що перебував у платній камері СІЗО перебував один, переважно читав, зокрема ознайомився з книгою про перший президентський термін Трампа.

Чи змінив суд рішення щодо запобіжки Єрмака?

У четвер, 21 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про заставу для ексголови Офісу Президента Андрія Єрмака у розмірі 140 мільйонів гривень.

Водночас колегія суддів відхилила клопотання прокуратури про збільшення застави до 180 мільйонів гривень. Зауважимо, що у САП аргументували збільшення застави наявністю ризиків подальшої легалізації коштів та можливого вчинення нових правопорушень.

У чому звинувачують Єрмака?

11 травня антикорупційні органи НАБУ та САП провели обшуки у ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака і того ж вечора вручили йому підозру.

Справу Єрмака кваліфікували за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Ідеться про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Фактично, фігуранти злочинної схеми відмили близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині під Києвом. Назва цього проєкту – "Династія".

Учасники ймовірної схеми могли організувати зведення чотирьох елітних маєтків на земельних ділянках одного з товариств у 8 гектарів землі. Вартість кожного об'єкта, за оцінками, могла сягати до 2 мільйонів доларів США.

Водночас сам Єрмак своєї провини не визнає й заперечує усі висунуті звинувачення.