Застереження для українців: реклама трудової міграції не позбавляє ризиків залишитись ні з чим

Серед європейських фірм із підбору кадрів зріс попит на українських фахівців, особливо технічних спеціальностей.

Експерти застерігають: попри здавалося б вигідні пропозиції, навіть досвідченим спеціалістам не слід забувати про свою правову захищеність. Вони додають, що випадків, коли інженер чи механік повертався додому ні з чим, – насправді чимало.

Є різні ситуації. Є ситуації, коли їх обманюють, "кидають". Їх використовують у якості рабської праці. Але ми розуміємо, чому люди їдуть за вищим доходом для своєї родини,

– розповів Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

Бортник також додав, що не лише країни-сусідки, але й далекі країни, наприклад, азіатські, зацікавлені максимально переманити наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість роботи за невеликі гроші.

Наразі фахівці з працевлаштування радять не забувати про головне: масове "полювання" закордону на українські робочі руки за допомогою реклами та інших засобів не позбавляє ризиків. До них відносять відсутність гарантій отримати платню, страхування, медичну допомогу, не кажучи вже про пенсію та кар'єрне зростання.