Застосунок Reface, який використовують мільйони росіян, надіслав сповіщення про протести

Український стартап, застосунок Reface, запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні.

Міністр цифрової трансформації України зазначив, що компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ.

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Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну. Таких сповіщень вже отримали понад 9 мільйонів сповіщень у світі та 2 мільйони – у Росії. Поширення триває,

– написав міністр.

Він додав, що Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео

Федорова закликав й інші українські та світові продукти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу.

"Подолати агресора – наша спільна місія", – резюмував він.

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