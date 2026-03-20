Резерв+ тимчасово не працюватиме: які сервіси будуть недоступними
- Застосунок Резерв+ не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня через планові технічні роботи.
- Рекомендується завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа заздалегідь для постійного доступу.
Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних тимчасово не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня. Причиною стали планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг".
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Читайте також У поліції є доступ до баз ТЦК: як відбувається перевірка військовозобов’язаних
Коли не працюватиме Резерв+?
У Міноборони попередили, що під час технічних робіт у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.
У відомстві також рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб постійно мати до нього доступ. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та обрати "Завантажити PDF".
Зазначається, що технічні роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Довідка. У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа; змінювати персональні дані про себе у реєстрі "Оберіг"; оформити відстрочку від мобілізації, сплатити штрафи тощо.
У Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК
У Міноборони розповіли, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу обирати зручну дату та час візиту, не стояти в чергах, бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, скасувати запис або залишити відгук, а також отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас, як додали в міністерстві, сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
Варто зазначити, що запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.