20 березня, 12:29
Резерв+ тимчасово не працюватиме: які сервіси будуть недоступними

Поліна Буянова
Основні тези
  • Застосунок Резерв+ не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня через планові технічні роботи.
  • Рекомендується завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа заздалегідь для постійного доступу.

Застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних тимчасово не працюватиме з 21:00 20 березня до 09:00 21 березня. Причиною стали планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг".

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Коли не працюватиме Резерв+?

У Міноборони попередили, що під час технічних робіт у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

У відомстві також рекомендували заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб постійно мати до нього доступ. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та обрати "Завантажити PDF".

Зазначається, що технічні роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Довідка. У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа; змінювати персональні дані про себе у реєстрі "Оберіг"; оформити відстрочку від мобілізації, сплатити штрафи тощо.

У Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК

  • У Міноборони розповіли, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу обирати зручну дату та час візиту, не стояти в чергах, бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, скасувати запис або залишити відгук, а також отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
     

  • Водночас, як додали в міністерстві, сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
     

  • Варто зазначити, що запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.