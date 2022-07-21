Ядерну зброю проти України путін не застосує, а хімічну – може: адмірал США назвав причину

путін навряд чи наважиться розв'язати ядерну війну, ймовірність такого розвитку подій незначна. Водночас диктатор може застосувати проти України хімічну зброю.

путін веде ядерний шантаж

Водночас очільник кремля продовжує лякати Захід і регулярно маніпулює тим, що може почати ядерну війну – вважає американський адмірал Джеймс Ставрідіс.

Увага Росія до кінця війни нагадуватиме, що у неї є ядерна зброя, – експерт

Він зауважив, що США, як і росія, однаково добре забезпечені ядерною зброєю. Ядерний потенціал є, звісно ж, і в НАТО.

Іншими словами, по обидві сторони українського конфлікту є багато ядерної зброї. Але є три важливі фактори, які утримують Путіна від використання своєї зброї як у стратегічному, так і в тактичному плані,

– зауважив адмірал.

Чому кремлю невигідно застосовувати ядерну зброю

За його словами, путін розуміє, що будь-яке застосування ядерної зброї призведе до величезних негативних наслідків у всьому світі та усвідомлює, що йому це невигідно. Адже необхідно зберегти відносини з Китаєм, аби продавати нафту і газ. Також путін хоче продавати товари багатьом іншим країнам.

Використання ядерної зброї позбавило б кремль підтримки з боку багатьох країн, які намагаються дотримуватися вузького курсу між підтримуваними Заходом українцями і росією,

– пояснив Ставрідіс.

Адмірал США також зауважив, що від застосування ядерної зброї господаря Кремля стримує й те, що це рішення може занадто дорого йому коштувати.

путін знає, як тільки перейде межу, західні ядерні держави перейдуть у стан підвищеної готовності, і ймовірність ядерного удару у відповідь зростає.

Ще одним фактором, який стримує російського президента від використання ядерної зброї є те, що він сам не хоче йти на ядерну війну. путін розуміє, що ризики тактичного удару переважають вигоди. Якби він хотів, то вдарив би по Києву, Львову та Одесі вже давно.

Однак, застосувати хімічну зброю диктатор може

Втім, якщо Путін захоче зробити щось жахливе, він обере хімічну зброю, ймовірно, скерувавши її на одну з цих трьох міських цілей.

"Він продемонстрував у Сирії байдужість до застосування хімічної зброї своїм союзником, президентом Башаром Асадом", – додав адмірал.

Очільнику Кремля елементарно буде простіше брехати про свою "непричетність" до використання хімзброї, аніж якби йому довелося виправдовуватися після ядерного удару.

Залякування кремля ядерною ракетою: останні новини

У росії знову взялися за погрози. Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат".

Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.

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