Застряг між коліями: на Волині для порятунку коня довелося зупиняти потяг

Незвичайний інцидент стався 18 вересня у Волинській області. Біля залізничного переїзду у місті Рожище довелося рятувати коня.

Тварина застрягла копитом у проміжку між коліями. Аби рятувальна операція була успішною, довелося навіть зупинити рух електропотяга Ковель – Луцьк.

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У Волинській області заради порятунку коня зупинили поїзд

На Волині рятувальникам довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду у місті Рожище.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій 18 вересня розповіли, що тварину рятували за допомогою гідравлічних ножиць:

Інструментом збільшили проміжок між рейкою і плитою.

І так витягнули ногу коня.



Коня вдалося звільнити за допомогою гідравлічних ножиць / Фото ДСНС

Та поки його звільняли, довелося навіть зупинити рух електропотяга Ковель – Луцьк.

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