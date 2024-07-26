Неякісне харчування для російського війська і відкати: ексзаступника Шойгу взяли під варту

У Росії один за одним порушують справи проти чиновників міноборони. Зокрема, з колишнім заступником міністра оборони Булгаковим проводяться слідчі дії.

Р️осійські ЗМІ пишуть, що суд обрав стосовно Дмитра Булгакова запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Він – герой Росії, також має три ордени "За заслуги перед Батьківщиною", передає 24 Канал.

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Що відомо про нього

В️ін народився в 1954 році в Курській області, закінчив Вольське вище військове училище тилу та Військову академію тилу та транспорту, а в 1996 – Військову академію Генштабу.

️З 1997 року він був начальник штабу тилу, потім першим заступником начальника тилу збройних сил. В 2008 – 2010 він був начальником тилу збройних сил – заступник міністра оборони. В 2010 його призначили заступником міністра оборони Росії.

️Звання Героя Росії присвоїли йому у 2016 році – за логістичну операцію "Сирійський експрес". Крім цього, він також нагороджений орденами Олександра Невського, "За військові заслуги".

Відповідно до інформації російських ЗМІ, було створено систему постачання у війська неякісного харчування за завищеною вартістю. Ексзаступник міністра отримав відкати від комерційних структур, інтереси яких лобіював під час укладання контрактів з міноборони.

Дмитро Булгаков став сьомим високопоставленим чиновником міноборони, яку заарештували з квітня.