Заступник генсека ООН відвідає Україну та Росію, щоб поговорити про гуманітарне припинення вогню

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс планує найближчими днями відвідати Україну та Росію, щоб обговорити можливі домовленості про гуманітарне припинення вогню.

Про це повідомила помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час засідання Ради безпеки ООН.

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За її словами, генеральний секретар звернувся до заступника генерального секретаря Мартіна Гріффітса з проханням терміново обговорити зі сторонами можливі домовленості про гуманітарне припинення вогню в Україні.

Мартін Гріффітс вже зв'язався з обома сторонами, які вітали цю ініціативу, і через кілька днів він вирушить до регіонів,

– сказала Мсуя.

Помічниця генсека ООН наголосила на необхідності знайти заходи для порятунку людей, захистити від атаки цивільні будинки, школи та лікарні. Вона додала, що це можуть бути як локальні паузи, так і повне припинення вогню.

"У мирних жителів закінчуються їжа, енергія та надія. Наша мета проста: змусити затихнути гармати та врятувати життя", – зазначила Джойс Мсуя.

Вона додала, що з 24 лютого гуманітарні організації від ООН надали допомогу приблизно 890 тисячам людей по всій Україні, переважно на сході. Люди отримали їжу, житло, ковдри, ліки, воду та засоби гігієни.

До слова, Володимир Зеленський наголосив, що станом на 30 березня відомо про загибель вже 145 дітей, і це тільки офіційно підтверджене число. Водночас в окупованих районах неможливо встановити точну кількість загиблих, тож їх може бути значно більше. "Можливо, що ми втратили сотні дітей", – додав він.

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