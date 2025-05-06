Сприяв зриву мобілізації: ДБР завершило розслідування щодо заступника начальника Черкаського ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо заступника начальника ТЦК та СП – начальника сектору комплектування Черкаського обласного ТЦК та СП, який сприяв зриву мобілізаційного плану. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДБР.

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ДБР завершило розслідування щодо заступника начальника Черкаського ТЦК

Відповідно до даних слідства, офіцер навмисно допомагав окремим військовозобов'язаним уникнути призову.

Його дії призвели до зриву плану з направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових підрозділів ЗСУ, зокрема тих, що виконують завдання на фронті,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що посадовець перевищив свої повноваження та порушив вимоги Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", організувавши незаконне надання відстрочки. Відтак, це завдало шкоди укомплектуванню підрозділів, дискредитувало роботу ТЦК та СП і підірвало довіру до мобілізаційних заходів.

Його дії кваліфіковано за частиною 4 статтею 425 КК України – недбале ставлення військової службової особи до служби в умовах воєнного стану; частиною 5 статтею 426-1 КК України – перевищення службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

В ДБР вказали, що санкції передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Одеській області командир однієї з військових частин відправив бійців робити ремонт у власній квартирі замість служби на передовій. Військові клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку, і при цьому – отримували виплати, ніби виконують бойові завдання.