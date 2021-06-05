Заступник голови АРМА Павленко назвав можливу причину замаху на нього

Заступника голови АРМА Володимир Павленко заявив, що пов'язує напад на себе з професійною діяльністю. Ще 2 червня невідомі стріляли у посадовця.
Наразі триває слідство. За словами Павленка, є багато версій. Жодних деталей про них посадовець не розкрив.
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Пов'язую з роботою,
– наголосив Павленко.
Наразі посадовець ще перебуває у лікарні. Павленко розповів, що почувається більш-менш нормально, однак змушений працювати дистанційно.
Напад на Павленка: головне
- Про напад на Павленка в Агентстві з розшуку та менеджменту активів повідомили 4 червня.
- У повідомленні пресслужби мовилося, що невідомі здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї. Зловмисникам вдалося втекти з місця події.
- Павленка госпіталізували. Його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.