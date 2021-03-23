Привітав грузинських прикордонників фотографією російського солдата: скандал у Міноборони Грузії

У скандал потрапив заступник міністра оборони Грузії Давід Суджашвілі. На його фейсбук-сторінці опублікували привітання для грузинських прикордонників з їхнім професійним святом. Усе б нічого, якби не фото, яке обрали для ілюстрації. На світлині був російський солдат.

Суджашвілі одразу вибачився за неприємний інцидент. Урядовець зазначив, що соцмережі веде не сам, отож безпосередньо його помилки у тому, що трапилось нема.

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Фото з росіянином опублікував адміністратор сторінки

Неправильну фотографію підібрав адміністратор, який займався сторінкою. Скандальний допис поспішили видалити.

Адміністратор сторінки припустився серйозної помилки, і я прошу щирого вибачення у всієї громадськості. На жаль, вже почалися спекуляції на цю тему. Те, що Росія окупант і ворог, — не тема для суперечок і дискусій,

– пояснив Суджашвілі у фейсбуці.

Помилку на сторінці помітила не команда політика, а його підписники. Вони одразу засипали Суджашвілі гнівними коментарями.

Скриншот з фейсбук-сторінки Давіда Суджашвілі / Фото SOVA