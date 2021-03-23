Привітав грузинських прикордонників фотографією російського солдата: скандал у Міноборони Грузії

У скандал потрапив заступник міністра оборони Грузії Давід Суджашвілі. На його фейсбук-сторінці опублікували привітання для грузинських прикордонників з їхнім професійним святом. Усе б нічого, якби не фото, яке обрали для ілюстрації. На світлині був російський солдат.
Джерело:"Эхо Кавказа"
Суджашвілі одразу вибачився за неприємний інцидент. Урядовець зазначив, що соцмережі веде не сам, отож безпосередньо його помилки у тому, що трапилось нема.
Важливо Невільні території: окуповані Росією Крим і Донбас останні в рейтингу Freedom House
Фото з росіянином опублікував адміністратор сторінки
Неправильну фотографію підібрав адміністратор, який займався сторінкою. Скандальний допис поспішили видалити.
Адміністратор сторінки припустився серйозної помилки, і я прошу щирого вибачення у всієї громадськості. На жаль, вже почалися спекуляції на цю тему. Те, що Росія окупант і ворог, — не тема для суперечок і дискусій,
– пояснив Суджашвілі у фейсбуці.
Помилку на сторінці помітила не команда політика, а його підписники. Вони одразу засипали Суджашвілі гнівними коментарями.