Засудили за "шпигунство" на користь України: у в'язниці окупованої Макіївки помер полонений

У колонії окупованої Макіївки пішов з життя Руслан Макарець. Окупанти Донеччини засудили його до 13 років ув'язнення за начебто "шпигунство" на користь українських спецслужб.

Радниця очільника української делегації у ТКГ Гайде Різаєва висловила співчуття рідним загиблого. Вона також розповіла, що наразі окупанти не повідомляють причину смерті.

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За словами Різаєвої, одні кажуть, що смерть – насильницька. Інші говорять про серцеву недостатність.

Макарець засуджений за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб,

– наголосила Різаєва.

Що відомо про Макарця

Він народився у 1984 році.

Жив у Горлівці.

Упродовж 2017 – 2018 року був водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин окупантів Донеччини.

Згодом виїхав до Бахмута та домовився з українськими правоохоронцями про участь у програмі "Тебе чекають удома".

Окупанти затримали Макарця, коли він намагався приїхати до Горлівки та зустрітися з рідними.

Програма "Тебе чекають удома" передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних збройних формувань, яких не звинувачують у тяжких злочинах. Щоб взяти участь у програмі, необхідно добровільно здатися правоохоронцям та сприяти їхній діяльності.

Допис Різаєвої:

Полоненим, який помер учора в Макіївській ІЧ-32 т.зв. "ДНР" є – Руслан Макарець, раніше засуджений згідно із законодавством т.зв. "ДНР" до 13 років позбавлення волі за статтями "зрада Батьківщині" та "шпигунство" на користь українських спецслужб. Прошу рідних та близьких Руслана прийняти наші співчуття.

Царство небесне тобі, Руслане.