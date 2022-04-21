Засуджений в Криму журналіст отримав премію Американського PEN/Barbey Freedom to Write 2022

Український журналіст Владислав Єсипенко отримав премію Американського PEN/Barbey Freedom to Write 2022. У 2021 році Росія засудила його до 6 років колонії в тимчасово окупованому Криму.

Єсипенко працював з проєктом "Крим.Реалії" та "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода". Він висвітлював звичайні соціальні проблеми жителів Криму та життя кримських татар після окупації півострову.

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Журналіст став лауреатом премії PEN/Barbey Freedom to Write 2022

Єсипенко отримав премію Американського PEN/Barbey Freedom to Write 2022. ЇЇ вручать на гала-концерті PEN America. Відзнаку журналіста отримає його дружина Катерина Єсипенко.

За інформацією PEN America, 10 березня 2021 року російська ФСБ затримала Єсипенка в окупованому Криму. Безпосередньо перед затриманням він відвідував захід на честь Тараса Шевченка в Сімферополі.

Журналіста безпідставно звинуватили у шпигунстві та незаконному виготовленні вогнепальної зброї. Єсипенко майже рік провів у слідчому ізоляторі, а в лютому 2022 року його визнали винним і засудили до 6 років позбавлення волі. До засудження журналіста катували електричним струмом, змушували зізнатися та погрожували смертю.

PEN America 15 листопада 2021 року підкреслив несправедливість затримання Єсипенка під час акції до Дня порожнього стільця, також відомої як День ув’язненого письменника.

Нагороджуючи Владислава Єсипенка премією PEN/Barbey Freedom to Write 2022, PEN America визнає його мужність у продовженні розповідати історії українців, які пережили роки російської окупації. Так ми прагнемо висвітлити небезпеку російського вторгнення в Україну для журналістів, письменників і самої свободи слова,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте, ще до початку вторгнення в Україну Росія ув'язнила в окупованому Криму 13 журналістів, серед яких були й українці, й кримські татари:

Осман Аріфмеметов,

Марлен (Сулейман) Асанов,

Асан Ахтемов,

Ремзі Бекіров,

Тимур Ібрагімов,

Сервер Мустафаєв,

Сейран Салієв,

Амет Сулейманов,

Руслан Сулейманов та

Рустем Шейхалієв,

Олексій Бессарабов,

Владислав Єсипенко,

Наріман Джелял, колишній журналіст, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

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