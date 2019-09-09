Засуджений у Криму українець просить Путіна про помилування, бо не потрапив у списки на обмін

Фігурант так званої "справи українських диверсантів" українець Андрій Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Таке рішення Захтей прийняв, коли дізнався, що не потрапив до списку ув'язнених, яких повернуть до України. Дружина Андрія Захтея Оксана розповіла про це виданню "Крим.Реалії".

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Утім, сама Оксана Захтей "про рішення Андрія написати лист з проханням про помилування дізналася від адвоката". Лист до Путіна, начебто, вже надіслали. При цьому Оксана наголосила, що і її чоловік, і вона сама щасливі за тих, хто повернувся до України.

Ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їхні сім'ї. Такими ж мотивами продиктоване рішення Андрія. Він використовує будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними,

– пояснила Захтей.

Що відомо про затримання Захтея? 7 серпня 2016 року ФСБ Росії в Криму затримали "українських диверсантів", які, мовляв, готували теракти на півострові. У лютому 2018 року влада окупованого Криму визнала Андрія Захтея винним "у підготовці диверсій" на півострові в 2016 році. Тоді ж Андрія засудили на 6 років та 6 місяців ув'язнення в колонії суворого режиму.



У цій же справі фігурував Євген Панов, але його росіяни повернули до України під час обміну 7 вересня.



У "справі українських диверсантів" також багато інших фігурантів: Володимиру Дудка, Олексій Бессарабов, Геннадій Лемешко, Редван Сулейманов, Володимир Присич, Дмитро Штибліков, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Анна Сухоносова та Дмитро Долгополов.



Українські бранці Росії / Інфографіка 24 каналу

7 вересня 2019 року Росія та Україна здійснили обмін за схемою "35 на 35". Додому до України повернулися 24 полонених моряків та 11 політв'язнів. Україна ж віддала 35 утримуваних осіб, серед яких пропагандиста Кирила Вишинського та свідка у справі MH17 Володимира Цемаха.