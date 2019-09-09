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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Осужденный в Крыму украинец просит Путина о помиловании, потому что не попал в список на обмен

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      Андрей Захтей не попал в список на обмен, который состоялся 7 сентября
      Андрей Захтей не попал в список на обмен, который состоялся 7 сентября / "Радио Свобода"

      Фигурант так называемого "дела украинских диверсантов" украинец Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

      Такое решение Захтей принял, когда узнал, что не попал в список заключенных, которых вернут в Украину. Жена Андрея Захтея Оксана рассказала об этом изданию "Крым.Реалии".

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      Впрочем, сама Оксана Захтей "о решении Андрея написать письмо с просьбой о помиловании узнала от адвоката". Письмо Путину, якобы, уже прислали. При этом Оксана подчеркнула, что и ее муж, и она сама счастливы за тех, кто вернулся в Украину.

      Мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, особенно за их семьи. Такими же мотивами продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными,
      – объяснила Захтей.

      Что известно о задержании Захтея? 7 августа 2016 года ФСБ России в Крыму задержала "украинских диверсантов", которые, мол, готовили теракты на полуострове. В феврале 2018 года власть оккупированного Крыма признала Андрея Захтея виновным "в подготовке диверсий" на полуострове в 2016 году. Тогда же Андрея осудили на 6 лет и 6 месяцев заключения в колонии строгого режима.

      В этом же деле фигурировал Евгений Панов, но его россияне вернули в Украину во время обмена 7 сентября.

      По "делу украинских диверсантов" также много других фигурантов: Владимир Дудко, Алексей Бессарабов, Геннадий Лемешко, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов.

      Полонені
      Украинские пленники России / Инфографика 24 канала

      7 сентября 2019 года Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Домой в Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 политзаключенных. Украина же отдала 35 удерживаемых лиц, среди которых пропагандист Кирилл Вышинский и свидетель по делу MH17 Владимир Цемах.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости России Украинцы в плену РФ Новости Крыма
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