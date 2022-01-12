"Засуну тобі цю соску у ср*ку": у літаку з Єгипта жінка обматюкала пасажира, який димів вейпом

У літаку, який виконував рейс з Єгипту, один з пасажирів дістав електронну сигарету і почав її курити. На зауваження персоналу він не реагував. Тоді його обматюкала пасажирка.

Відео інциденту виклали у мережі. На кадрах помітно, як чоловік димить вейпом у салон, не звертаючи уваги на інших пасажирів.

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Чоловік купив на борту літака вейп

На борту літака, який повертався з єгипетського курорту у Харків стався інцидент – один із пасажирів вирішив покурити вейп прямо в салоні під час польоту. Зауваження персоналу літака його не стримували.

Тоді одна з пасажирок не витримала та у жорсткій формі звернулася до нього. Вона зробила зауваження, що у салоні діти, а тоді, мабуть, сподіваючись, що це матиме кращий ефект, у дуже нецензурній формі закликала чоловіка припинити курити.

Ти, мужик, б**дь. Досить курити, я тобі цю соску в ср*ку засуну. Зрозумів. Тут діти перебувають. П***с. Відморозок. Нажрався, сиди спокійно,

– кричала пасажирка.

Чоловік на зауваження у такій формі реагував спокійно, обурившись лише, що жінка використовує матюки.

Реакція мережі на інцидент

Користувачів мережі обурила поведінка чоловіка, який вирішив курити на борту літака, однак вони критикують і манеру жінки висловлюватися.

Одна матюкається при дітях, інший – курить, класика жанру.

Суперечлива ситуація, але зауваження так не робляться.

Здається, чоловік живе заради себе і йому чхати на всіх.

Чоловік залип, перетравлюючи культурну промову, особливо порадувала фраза про дітей.

Жінка може й психована, але чоловіком я його назвати не можу.

Хіба не можна піти до туалету і там покурити тихенько.

Чоловік курив на борту літака: дивіться відео