Затонуле судно майже у 2 рази перейшло свій вік, – експерт про аварію біля Румунії

Термін експлуатації судна, яке затонуло біля берегів Румунії у Чорному морі, перевищив рекомендований майже у 2 рази. Зокрема, він становив 48 років.

Керівник проєктів Фонду допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко розповів, що рекомендований термін експуатації суден такого класу становить 25 років. За його словами, у металу накопичується втома, тому їхній технічний стан може погіршуватися.

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Шевченко зазначив, що в таких суден є певні обмеження щодо плавання. Також вони можуть витримувати 2,5 – 3 метрові хвилі, а під час шторму їхня висота може бути значно більшою.

Такі ситуації повторюються кожного року в період штормів на Чорному морі. Не завжди судна витримують це й тому стаються трагедії,

– розповів експерт.

За його словами, наразі остаточних причин аварії немає. Однак впродовж останніх 20 років такі випадки стаються майже щорічно.

Деталі про затонуле судно біля берегів Румунії: дивіться відео

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