Затонуле судно майже у 2 рази перейшло свій вік, – експерт про аварію біля Румунії

Термін експлуатації судна, яке затонуло біля берегів Румунії у Чорному морі, перевищив рекомендований майже у 2 рази. Зокрема, він становив 48 років.
Джерело:24 канал
Керівник проєктів Фонду допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко розповів, що рекомендований термін експуатації суден такого класу становить 25 років. За його словами, у металу накопичується втома, тому їхній технічний стан може погіршуватися.
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Шевченко зазначив, що в таких суден є певні обмеження щодо плавання. Також вони можуть витримувати 2,5 – 3 метрові хвилі, а під час шторму їхня висота може бути значно більшою.
Такі ситуації повторюються кожного року в період штормів на Чорному морі. Не завжди судна витримують це й тому стаються трагедії,
– розповів експерт.
За його словами, наразі остаточних причин аварії немає. Однак впродовж останніх 20 років такі випадки стаються майже щорічно.
Деталі про затонуле судно біля берегів Румунії: дивіться відео
У Чорному морі затонуло судно: що відомо
- У Чорному морі 11 березня 2021 року затонуло судно "Волго Балт 179" з 13 українськими моряками на борту.
- Внаслідок аварії загинули 2 людей. Ще одну жінку госпіталізували в румунську лікарню у критичному стані.
- Загальна вантажність судна становила 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували ще у 1973 році.