Саботаж чи технічні збої під час ремонту: чому затонув корабель Ірану Sahand

Фрегат Ірану Sahand пішов під воду у порту Бендер-Аббас. Найсучаснішому військовому кораблеві було 12 років.

Корабель перекинувся на лівий борт. Наразі з-під води частково видно частини корпусу та купол сонара.

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Чому корабель повністю затонув

7 липня у порту Бендер-Аббас трапилася аварія та корабель Sahand частково пішов під воду. Однак попередня інформація свідчить, що повне затоплення есмінця відбулося через "технічні збої" під час ремонту.

Серед інших причин називають погане обслуговування або аварію на стоянці. Додатково вказують і на можливий саботаж. Варто зазначити, що іранські фрегати активно діють у Червоному морі та допомогають хуситам атакувати торгові судна. Саме в Червоному морі час від часу перебував і Sahand.

Що відомо про есмінець Sahand

Sahand – місцевий фрегат Ірану, заснований на розробленому Великобританією Vosper Mark 5. Корабель такого типу гарно модернізований новітніми радарами. Есмінець містив 4-8 ракет середньої дальності ППО та подвоєну кількість протикорабельних ракет.