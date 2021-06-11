За даними Укргідрометцентру, негода в Україні триватиме щонайменше до вівторка, 15 червня. Щоденні грози обіцяють у кожній з областей. Лише у вівторок, 15 червня, на Волині та у Луцькій області засяє сонце.

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Які області найсильніше постраждали від негоди

Дніпропетровщина

Станом на 7 червня дніпровські рятувальники вже намагалися побороти наслідки негоди. На території області підтопленими залишалися понад 26 житлових будинків.

Вже 8 червня у Дніпрі, окрім грози та граду, зафіксували смерч. Він пронісся на одному з місцевих пустирів.

Смерч у Дніпрі: дивіться відео

Другий смерч у Дніпрі зауважили 9 червня. Цього разу він був потужнішим, аніж напередодні. Очевидці розповіли, що вихор зафіксували в житловому масиві "Тополя".

Ще один смерч у Дніпрі: дивіться відео

Окрім того, 9 червня в Дніпрі обвалилася частина Січеславської набережної. У воду впала частина пішохідної дороги: тротуарна бруківка та огорожа. На місці інциденту утворилася небезпечна прірва. Однак, на щастя, ніхто не постраждав. Фахівці розповідають, що обвал стався через тривалу негоду, яка накрила місто напередодні.

Чому трапився обвал: дивіться відео

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Харківщина

У селі Червона Поляна на Харківщині 7 червня блискавка вбила чоловіка. Загиблий – 62-річний чоловік – перебував у саду.

Упродовж 8 червня у Харківській області не вщухали зливи. Від негоди постраждав і сам Харків. Вода затопила вулиці та заблокувала рух. Найдужче постраждав район Південної залізниці та вулиці Клочковська та Яроша.

Негода у Харкові: дивіться відео