Українці знову масово рушили відпочивати на море. Тому на в’їзді до Одеси 21 серпня утворився величезний затор.

Попереду вихідні, а це означає, що українці їдуть до води, повідомили у телеграмі Teza.

Читайте також В Одесі біля бару побилися правоохоронці і відпочивальники: відео конфлікту

Там зазначають, що дістатися до моря швидко не вдасться.

Вже зараз (21 серпня) на в’їзді в Одесу утворився багатокілометровий затор,

– йдеться у повідомленні.

На відео помітно величезні колони автівок, які майже не рухаються.

Величезний затор на в’їзді в Одесу: дивіться відео

Зверніть увагу В Одесі посилили карантин: що змінилось

Затори на в’їзді в Одесу: попередні випадки