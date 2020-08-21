На в’їзді в Одесу величезні затори: до моря доведеться їхати довго – відео
Українці знову масово рушили відпочивати на море. Тому на в’їзді до Одеси 21 серпня утворився величезний затор.
Попереду вихідні, а це означає, що українці їдуть до води, повідомили у телеграмі Teza.
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Там зазначають, що дістатися до моря швидко не вдасться.
Вже зараз (21 серпня) на в’їзді в Одесу утворився багатокілометровий затор,
– йдеться у повідомленні.
На відео помітно величезні колони автівок, які майже не рухаються.
Величезний затор на в’їзді в Одесу: дивіться відео
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Затори на в’їзді в Одесу: попередні випадки
- В Україні, як і багатьох країнах світу, діють обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу. Через це українці все частіше вибирають відпочинок вдома.
- У результаті на дорозі в Одесу періодично формуються масштабні затори.
- Зокрема, 8 серпня велике скупчення автівок зафіксували на мості через Хаджибейський лиман на трасі Одеса – Київ
- На цій же автодорозі біля Бердянська багатокілометрові затори були 26 –27 червня.