Зранку в українській столиці ускладнено рух транспорту. Це пов'язано із перекриттям доріг у центрі міста.

У Києві зранку на дорогах – затори, а у метро – великі черги. У зв'язку з проведенням Кримської платформи перекрито центральні райони міста.

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Столиця "потопає" у заторах

Раніше киян попереджали про тимчасові обмеження руху у Києві. Їх запровадили в центральній частині міста, а також у Печерському та Шевченківському районах.

Що відбувається на дорогах у Києві: дивіться відео

Через ускладнене переміщення наземним транспортом жителі столиці вимушені користуватися підземним. На низці станціях метро розгорнулися довгі черги.

Не менш складна обстановка у столичному метро: дивіться відео

Черги у метро Києва 11 вересня / Фото соцмережі

До слова, у Київ вже прибув президент Литви Науседа, а також голова сенату Чехії Мілош Вистрчил. Очікується візит держсекретаря США і голови МЗС Британії.