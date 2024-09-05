Не лише у самій столиці: шалений затор утворився на трасі Київ – Бориспіль

У Києві 5 вересня тривога тривала понад 9 годин. Це призвело до справжнього транспортного колапсу як у самій столиці, так і в області.

Раніше у мережі публікували кадри кілометрових заторів у Києві, а зараз же з'явилися відео подібної ситуацію на трасі Київ – Бориспіль. Що відбувається у столичному регіоні з транспортом, повідомляє 24 Канал.

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Затори у Києві та області

Так, на трасі Київ – Бориспіль сотні машин вишикувалися у чергу після тривоги, що тривала фактично всю ніч. Місцеві ЗМІ публікують шокувальні кадри заторів.

Затори на трасі Київ – Бориспіль: дивіться відео

Зазначається, що на вʼїзді до столиці за 10 кілометрів все стало.

Що відбувається на в'їзді до Києва: дивіться відео

У самій же столиці фіксували масштабні проблеми й з громадським транспортом. Зокрема, вагони метро та зупинки переповнені, а до самих станцій на вулиці утворилися довжелезні черги. На деяких станціях люди не мали змоги навіть спуститися на перон, тому очікували на свою чергу стоячи на сходах.