У Києві – транспортний колапс: показуємо на карті, де виникли кілометрові затори

5 вересня 2024, 11:13
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Автор: Анжеліка Байбак

Після тривалої повітряної тривоги й чергової російської атаки у Києві виникли численні затори. Автомобілі розтягнулися на сотні метрів, а то й – на кілька кілометрів.

У метро також виникли довжелезні черги. Де нині ускладнено рух у Києві – показує на карті 24 Канал.

До теми Київ скували кілометрові затори, а у метро – величезні черги після 9-годинної тривоги

Де виникли затори у Києві

У Києві в четвер, 5 вересня, утворились численні затори.Ускладнено рух транспорту як на правому, так і лівому берегах столиці.

Так, довжелезний затор виник на вулиці Олени Теліги. Рух ускладнено від Кирилівської церкви й до перетину вулиць Олени Теліги та Сирецької (у бік станції метро "Дорогожичі").

Дивіться на карті, де виникли затори

Затори утворились і на проспектах Романа Шухевича та Степана Бандери. За даними Google Maps, ускладнено рух на вулицях Миропільській та Братиславській. Також затори виникли на ділянці від проспекту Леоніда Каденюка до з'їзду з моста Патона.

Затори у Києві – більше у галереї

Загалом, станом на 11:20 5 вересня у Києві виникли затори та ускладнено рух на наступних ділянках: 

  • проспект Романа Шухевича,
  • проспект Степана Бандери,
  • від Кирилівської церкви до перетину вулиць Олени Теліги та Сирецької,
  • вулиця Миропільська, 
  • вулиця Братиславська, 
  • проспект Леоніда Каденюка,
  • з'їзд з мосту Патона,
  • вулиця Петра Радзіня (на під'їзді до Дарницького мосту),
  • проспект Броварський,
  • проспект Визволителів,
  • проспект Воскресенський,
  • вулиця Вадима Гетьмана, 
  • проспект Повітряних сил України, 
  • вулиця В'ячеслава Чорновола (у бік Лук'янівки),
  • вулиця Семена Скляренка,
  • вулиця Богатирська, 
  • вулиця Кирилівська,
  • вулиця Новокостянтинівська,
  • Берестейський проспект,
  • бульвар Тараса Шевченка, 
  • проспект Любомира Гузара,
  • вулиця Борщагівська,
  • проспект Академіка Глушкова (від в'їзду в місто до ВДНГ),
  • проспект Голосіївський, 
  • вулиця Велика Васильківська,
  • бульвар Лесі Українки.