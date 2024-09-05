У Києві – транспортний колапс: показуємо на карті, де виникли кілометрові затори
Після тривалої повітряної тривоги й чергової російської атаки у Києві виникли численні затори. Автомобілі розтягнулися на сотні метрів, а то й – на кілька кілометрів.
У метро також виникли довжелезні черги. Де нині ускладнено рух у Києві – показує на карті 24 Канал.
До теми Київ скували кілометрові затори, а у метро – величезні черги після 9-годинної тривоги
Де виникли затори у Києві
У Києві в четвер, 5 вересня, утворились численні затори.Ускладнено рух транспорту як на правому, так і лівому берегах столиці.
Так, довжелезний затор виник на вулиці Олени Теліги. Рух ускладнено від Кирилівської церкви й до перетину вулиць Олени Теліги та Сирецької (у бік станції метро "Дорогожичі").
Дивіться на карті, де виникли затори
Затори утворились і на проспектах Романа Шухевича та Степана Бандери. За даними Google Maps, ускладнено рух на вулицях Миропільській та Братиславській. Також затори виникли на ділянці від проспекту Леоніда Каденюка до з'їзду з моста Патона.
Затори у Києві – більше у галереї
Загалом, станом на 11:20 5 вересня у Києві виникли затори та ускладнено рух на наступних ділянках:
- проспект Романа Шухевича,
- проспект Степана Бандери,
- від Кирилівської церкви до перетину вулиць Олени Теліги та Сирецької,
- вулиця Миропільська,
- вулиця Братиславська,
- проспект Леоніда Каденюка,
- з'їзд з мосту Патона,
- вулиця Петра Радзіня (на під'їзді до Дарницького мосту),
- проспект Броварський,
- проспект Визволителів,
- проспект Воскресенський,
- вулиця Вадима Гетьмана,
- проспект Повітряних сил України,
- вулиця В'ячеслава Чорновола (у бік Лук'янівки),
- вулиця Семена Скляренка,
- вулиця Богатирська,
- вулиця Кирилівська,
- вулиця Новокостянтинівська,
- Берестейський проспект,
- бульвар Тараса Шевченка,
- проспект Любомира Гузара,
- вулиця Борщагівська,
- проспект Академіка Глушкова (від в'їзду в місто до ВДНГ),
- проспект Голосіївський,
- вулиця Велика Васильківська,
- бульвар Лесі Українки.