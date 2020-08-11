У мережі з'явилося відео з курортної Затоки, що на Одещині, на якому кілька поліцейських кийками б'ють людей. У поліції кажуть, що це були порушники, які ще й чинили опір поліції.

Правоохоронці наразі проводять розгляд інциденту, заявили у поліції Одещини, пише "Думская".

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Силовики побили людей: що відомо з відео

У мережі виклали відео з курортної Затоки, що в Одеській області. На ньому помітно, що поліцейські кийками б’ють людей. Ба більше: на одну людину, що лежить на землі, напали одразу двоє правоохоронців.

Як це пояснюють у поліції

Там кажуть, що поліцейські прибули як підмога на виклик нацгвардійців.

Вони ж зупинили на вулиці двох людей і попросили показати кишені. Причина – надійшла скарга, що у них нібито можуть бути при собі ножі.

і попросили показати кишені. Причина – надійшла скарга, що у них нібито можуть бути при собі ножі. Люди відмовилися виконувати прохання представників Нацгвардії і начебто розпорошили газовий балончик.

Після цього у конфлікт втрутився патруль.

Бійку продовжили у торговому наметі – туди забігли ймовірні порушники.

Там вони, за словами поліції, чинили опір – щодо одного правоохоронця застосували балончик, іншого вдарили пляшкою по голові.

Цікаво, що у результаті бійки нікого не затримали. Одним з імовірних порушників виявився 17-річний житель району. Він звернувся до лікарів.

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Силовики б’ють людей у Затоці: відео