Затримали з 700 тисячами доларів: родина волинського митника скуповувала елітне житло у Львові

Співробітники ДБР 4 червня затримали волинського митника Михайла Бурдейного. В його автомобілі знайшли понад 700 тисяч доларів. Згідно з декларацією затриманого, у нього немає ні власного авто, ні квартири. Однак його родина володіє елітним житлом у Львові.

Середньомісячна зарплата Бурдейного у 2021 році становила 14 тисяч гривень. З січня по травень він загалом отримав 70 тисяч гривень.

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Зарплата Бурдейного у 2021 році становила 70 тисяч гривень

Михайло Бурдейний, якого ДБР затримало з 700 тисячами доларів в авто, працює на митниці протягом 6 років. Однак у своїй декларації він не вказав, що володіє власним житлом чи автівкою. Офіційно своїм місцем проживання митник вказав селище міського типу Кельменці у Чернівецькій області. Там його дружина Ірина Бурдейна має квартиру, а батьки – будинок.

За даними митниці, Бурдейний за січень-червень 2021 року отримав заробітної плати всього 70,25 тисячі гривень, тобто 14 тисяч гривень на місяць. Своєю чергою, у 2020 році митник заробляв трохи більше – 25 тисяч гривень в місяць, не враховуючи податки. За рік роботи він отримав майже 300 тисяч гривень зарплати. Ще 2000 гривень щомісячної допомоги при народженні дитини отримала його дружина.

Попри те, що у жодній з декларацій Бурдейного не було заощаджень, його дружині вдалось придбати Lexus та вкласти гроші у котедж в Чернівцях.

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Родина Бурдейного купила майно на понад 600 тисяч доларів

Батьки митника мають і нерухомість, і автомобілі. Найбільше придбала його 62-річна мати Галина Бурдейна. У 2018 році вона стала власницею будинку та земельної ділянки площею 9,14 сотки у закритому котеджному містечку "Панська Гора" у селі Сокільники, неподалік Львова. Площа котеджу становить 248,1 квадратного метра. Він має 2 поверхи, балкон, мансарду та терасу.

Територія котеджного містечка перебуває під охороною. Тут розташовані всього 50 будинків. Сусіди розповіли, що наразі у котеджі матері митника ніхто не живе. За словами експерта, коштує такий будиночок приблизно 250 тисяч доларів.



Котедж Галини Бурдейної у Сокільниках / Фото "Сила правди"

У 2017 році Галина Бурдейна придбала квартиру площею 91,5 квадратного метра на вулиці Княгині Ольги. Вона розміщена в ЖК "Добра оселя". Орієнтовна вартість квартири становить 75 тисяч доларів. Окрім цього, жінка придбала там гараж площею 43,3 квадратного метра, який коштує приблизно 12 тисяч доларів. Також матір волинського митника має автомобіль Audi Q7 2011 року випуску. Його орієнтовна вартість становить 40 тисяч доларів.

Своєю чергою, 65-річний батько Володимир Бурдейний також придбав нерухомість у Львові. У квітні 2021 року він купив 2 паркомісця у новобудовах житлового комплексу "Америка" на вулиці Володимира Великого. Вони коштують орієнтовно 8 тисяч доларів кожне. Найдорожчою автівкою, якою володіє чоловік, є Audi Q8 2020 року випуску. Її можна придбати за щонайменше 70 тисяч доларів.

Також родина Бурдейного володіє менш вартісними автівками та нерухомістю в Чернівецькій області. За підрахунками журналістів, усе це майно обійшлось їм у 600 тисяч доларів.

Згідно з офіційними реєстрами, батьки митника протягом останніх 10 років не вели жодного бізнесу, а його дружина була кілька років у декреті й лише у 2020 зареєструвалась як підприємиця. Натомість сам Бурдейний наголосив, що його батьки та батьки дружини вже 20 років живуть за кордоном, тож вони начебто допомагають грошима.