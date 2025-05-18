Перший подібний випадок: Росія затримала танкер, який вийшов з порту в Естонії

У територіальних водах Росії затримали грецький нафтовий танкер Green Admire. Такі дії країни-агресорки вкотре показали її непердбачуваність.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії.

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У Росії затримали іноземне судно

У неділю, 18 травня, був зупинений танкер Green Admire, який пересувався під прапором Ліберії. Судно рухалося за погодженим маршрутом через територію Росії. Він вийшов з естонського порту Сілламяе. Але Росія, ймовірно, забула про попередні домовленості з екіпажем. Цей випадок став першим в історії.

Цей маршрут, який був обраний з міркувань безпеки судноплавства і не пролягає строго вздовж державних кордонів, був встановлений за взаємною згодою Росії, Естонії та Фінляндії,

– зазначили в МЗС Естонії.

Після інциденту було вирішено, що кораблі, які прямують до порту Сілламяе та віл нього, будуть перенаправлятись виключно через територіальні води Естонії.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна зазначив, що такі випадки доводять, що Росія в будь-яких ситуаціях може поводитися непередбачувано. Він передав інформацію про те, що сталося, іншим союзникам.

Напередодні в акваторії Естонії військові зупинили танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Це судно, ймовірно, належить до російського "тіньового флоту". Екіпаж танкера проігнорував вказівки естонських прикордонників. Однак згодом корабель все ж покинув водні кордони країни.

Але на цьому Росія не зупинилася. У відповідь на заборону руху танкера один російський винищувач порушив повітряний простір Естонії.

Нагадаємо, Німеччина посилить нагляд за акваторією та введе нові санкції проти російського "тіньового флоту", що транспортує нафту. Занепокоєння в європейських країн викликали дії росіян в Балтійському морі, зокрема пошкодження підводних кабелів.