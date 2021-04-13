Погрози вбити, голод і дизентерія: затримана в ОАЕ українка розкрила деталі ув'язнення

Українка, яку затримали за еротичну фотосесію в ОАЕ, розповіла, що у камері дівчатам довелося пережити справжні жахіття. Затриманих просто замкнули і не дозволяли навіть зателефонувати консулу.

Дівчина спростувала чутки, що затримані нібито займалися ескортом. На фотосесію вони приїхали на добровільній основі, щоб отримати світлини для портфоліо.

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Модель зауважила, що на фотографії навіть не була голяка, лише у білизні. Дівчина зізналася: вона точно не "ню-модель" і фотографувалася так вперше і, вочевидь, востаннє у своєму житті.

За словами затриманої, фотографії зробили ще 3 квітня, а вже наступного дня у готелі дівчатам повідомили, що їх чекає поліцейський Ахмед.

Дівчата не скористалися можливістю втекти. Вони повірили правоохоронцеві, який запросив їх до відділку начебто лише для того, щоб взяти свідчення.

Моделі самі приїхали до поліції. Спершу вони доброзичливо розмовляли з правоохоронцями, а тоді – почалося найстрашніше. У дівчат забрали телефони та повели до інших ув'язнених.

Спершу затриманих замкнули у кімнаті, де на 12 людей був лише один матрац. Цілий день дівчат морили голодом і лише вночі принесли рис з підливою "як з гівна".

Згодом моделей перемістили у камеру, де перебувають в'язні-бунтівники. Там люди "спали, їли, ходили до туалету і вмирали".

Українка розповіла, що дівчатам не видали елементарних засобів гігієни. Від стресу у моделей почалися критичні дні, однак не було навіть туалетного паперу.

Далі дизентерія, ми по два дні спали на матрацах. Нас погрожували вбити ув'язнені з інших камер і ми молилися Богу, щоб нас не перевели в основну камеру, бо там бійки кожен день і всі поліцейські це бачили,

– зізналася дівчина.

За словами затриманої, доки не приїхав український консул, "їхнє ставлення було до нас – як до вбивць".

За час затримання дівчата пережили сильний стрес. Декому з них тепер знадобиться медична допомога.

Деталі інциденту