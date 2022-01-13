Затриманим на хабарі у 1,7 мільйона є ставленик першого зама голови КМДА Кулеби Бойправ, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань розкрило масштабну схему розкрадання коштів, що виділяються Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків та скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці.

"При отриманні частини коштів – майже 1,7 мільйона ​​гривень, затримано керівника одного з комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми", – мовиться у повідомленні.

За даними телеграм-каналу "Київ Влада", серед затриманих – помічник заступника начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду" Володимира Ляховича Тарас Бойправ.

"Знали у КМДА, на що перераховують гроші? Безумовно так. І напевно навіть свій відсоток отримували... Поки що ДБР не "прикрило лавочку", – йдеться у повідомленні каналу.

Також у ЗМІ повідомляють, що Бойправ до 2018 року був керівником та співзасновником фірми "Євротехнології Груп", яка з 2019 року почала вигравати тендери "Київзеленбуду". Якраз на той час у керівництві КМДА з'явився ставленик голови Офісу Президента Олексій Кулеба.

Бойправа називають "людиною Кулеби", яку було відправлено до "Київзеленбуду" для того, щоб курувати схеми розпилювання бюджетних коштів столиці.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року, Олексія Кулебу призначили директором Департаменту з благоустрою КМДА. За даними ЗМІ, тоді призначення людини з нульовим стажем держслужби на посаду директора столичного департаменту у багатьох викликало подив. Крім того, кажуть, саме Олексія Кулебу 19 липня 2019 року затримала під час передачі хабаря у сумі 650 тисяч гривень раднику голови Дарницької РДА. Про це затримання столична прокуратура повідомила 20 липня 2019 року.

У грудні 2019 року у себе у фейсбуці столичний підприємець Сергій Єрьомонок із посиланням на джерела писав, що на той момент радник президента Андрій Єрмак доплачує директору Департаменту благоустрою КМДА Олексію Кулебу близько 10 тисяч доларів на місяць та по 5 тисяч доларів його команді.

У грудні 2020 року Олексій Кулеба обійняв посаду першого заступника голови Київської міськдержадміністрації.

За даними ЗМІ, сьогодні він курує схеми розпилення столичного бюджету.