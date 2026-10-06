Сутички через забудову на Теремках: у Києві затримали активіста, його могли побити силовики

У Києві правоохоронці затримали 24-річного ветерана та активіста Любомира Дмитришина за підозрою в організації сутичок із поліцією під час протесту проти вирубки дерев у парку на Теремках. Чоловіку інкримінують хуліганство із опором працівникам поліції, тоді як його захисники заявили про застосування сили з боку силовиків під час обшуку та грубі процедурні порушення.

Про це повідомила, зокрема, поліція Києва.

Які дані надали правоохоронці?

Затриманий 24-річний уродженець Луцька організовував і координував дії учасників під час конфлікту з правоохоронцями.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за хуліганство, пов'язане з опором представникові влади.

За даними правоохоронців, під час протистояння мітингувальники застосовували піротехніку, штовхали поліціянтів та завдавали їм тілесних ушкоджень. Унаслідок цих дій травмувалася співробітниця поліції, що і стало підставою для проведення обшуків та затримань активістів.

Адвокати заявили про силове затримання та вилучення майна

Водночас у юридичній компанії "Міллер" повідомили, що силовики затримали ветерана без роз'яснення підстав та із застосуванням немотивованої фізичної сили.

Адвокати підкреслюють, що під час обшуків слідчі не надали документів на підтвердження своїх повноважень, а також припустилися помилок в ухвалі суду.

Крім того, правоохоронці вилучили особисту техніку дружини активіста, яка не мала стосунку до протестів, та не забезпечили безперервну відеофіксацію слідчих дій.

Через спричинення Любомиру Дмитришину тілесних ушкоджень захист ініціюватиме кримінальне провадження за статтею 365 Кримінального кодексу України щодо перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Захисники вже направили клопотання до суду для перевірки законності дій правоохоронців. Вони наголошують, що участь у протесті не позбавляє людину законних прав, а держави – обов'язку дотримуватися процесуальних норм.

Що передувало затриманню активістів?

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 вересня в Теремківському парку виникла сутичка між місцевими мешканцями та правоохоронцями через плани зведення тепломагістралі через зелену зону. Учасники акції виступали проти вирубки дерев і пропонували альтернативний маршрут прокладання комунікацій.

Під час тих подій також постраждала одна з учасниць протесту, Уляна Джурляк. Наразі за цим фактом правоохоронці ведуть окреме досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.