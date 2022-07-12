СБУ затримала на Київщині торгівців зброєю, які видавали себе за правоохоронців

Правоохоронці затримали в Києві групу осіб, яка незаконно займалася продажем зброї та набоїв. В їх арсеналі були і автомати.

Для затримання угрупування, Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію у Києві.

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У зловмисників вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та понад 6 тисяч набоїв до неї. Серед них і 13 автоматів АК-74 і 3 тисячі набоїв до них. Цю зброю вони намагалися продати за 20 тисяч доларів.

Видавали себе за правоохоронців

Встановлено, що до складу злочинної групи входило декілька мешканців столиці.

Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів. Крім того, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї.



Затримання підозрюваного у продажі зброї / Фото СБУ

Зброю вони зберігали у власних помешканнях.

Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед кримінальних кіл.

Зараз правоохоронці намагаються встановити, звідки в угрупування була зброя. А також хто ще може бути причетний до їх незаконної діяльності.