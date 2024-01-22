Затримання Гринкевича: Фаріон обурилася через російську мову від ДБР, Кремінь її підтримав

У понеділок 22 січня ДБР затримало Романа Гринкевича, якого підозрюють в постачанні для української армії неякісного одягу. Чоловіка затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Але в суспільстві затримання Гринкевича жваво обговорюють ще й тому, що співробітники ДБР говорили російською. Деталі розкаже 24 Канал.

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У чому суть

В ролику, яке поширили в самому Державному бюро розслідувань, добре чути, як від Гринкевича-молодшого російською мовою вимагають, щоб він представився на камеру і назвав дату народження.

Відео затримання Романа Гринкевича: співробітник ДБР говорить російською

На цю подію відреагувала Ірина Фаріон. Мовознавиця в притаманній їй різкій манері звинуватила журналістів у тому, що ті зосередилися на Гринкевичах і не висвітлюють інших причетних до корупції. Утім, зрештою переключилася на мову співробітників ДБР.

Задовбали з тими Гринкевичами! Вони спритні пішаки, а виконавці і творці корупції в Мінобороні. Де прізвища замовників? (...) А ще! Якого чорта затримувач Гринкевича мовить мовою ворога? То його московити затримали? Чи для поліції закон неписаний, як для матюкальника Жоріна?

– емоційно написала вона.

Кремінь чекає на реакцію від ДБР

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також відреагував на інцидент. Він закликав представників правоохоронних органів дотримуватися положень закону про державну мову.

На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов'язків представники правоохоронних органів зобов'язані послуговуватись державною мовою. Сподіваюсь, що надалі таких інцидентів не буде,

– наголосив уповноважений.

Він нагадав, що вимога спілкуватися українською на службі зумовлена законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". А ДБР є правоохоронним органом.

У коментарі "Громадському" він сказав, що сподівається на офіційний коментар Бюро, а поки збирає додаткові матеріали.

Що буде з Гринкевичем