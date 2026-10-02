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24 Канал Новини України МЗС просить Казахстан не видавати Росії українку, яку та розшукує за намір "викрасти дитину"
2 жовтня, 19:42
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МЗС просить Казахстан не видавати Росії українку, яку та розшукує за намір "викрасти дитину"

Анастасія Колеснікова

У Казахстані затримали українку Любов Рожанську. Росія оголосила її в розшук за нібито плани викрасти дитину.

Одразу після надходження інформації про затримання Рожанської в Астані посольство України в Казахстані негайно звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит Росії на екстрадицію. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла пресслужба МЗС. 

Як у МЗС прокоментували ситуацію

Крім того, українські консули запросили дозвіл на відвідання громадянки, яка наразі утримується в СІЗО, та отримали попередню згоду. 

Українські дипломати також перебувають на зв'язку з адвокатами затриманої, надають необхідне сприяння. 

Розраховуємо на справедливий розгляд казахстанською стороною обставин ситуації та працюємо над захистом законних прав та інтересів затриманої громадянки України,
 – наголосили в міністерстві.

МЗС, Департамент консульської служби та Посольство України в Казахстані тримають ситуацію на особливому контролі.

Що відомо про затримання українки в Казахстані на прохання Росії?

Як пише DW, Рожанську затримали 1 жовтня в аеропорту Астани під час проходження прикордонного контролю після прильоту зі Стамбула.

У Росії проти українки відкрили кримінальну справу, пов'язану з нібито викраденням дитини. 

Адвокат Рожанської Олексій Прянишников розповів, що жінка їхала до Астани, щоб забрати онука, якого мали привезти з Росії.

У 2021 році мати хлопчика Алла Андрєєва виїхала з ним з Одеси до Калінінградської області Росії. Там проживала родина її другого чоловіка, громадянина Росії. 

У березні 2022 року Андрєєва звернулася до російського МВС із заявою про відмову від українського громадянства для себе та дитини. Того ж року вони отримали російські паспорти. 

Пізніше батько хлопчика через український суд домігся визначення місця проживання сина з ним в Одесі. 

У липні 2026 року, за словами адвоката, новий чоловік матері дитини Віталій Андрєєв та його батько В'ячеслав запропонували Рожанській забрати хлопчика й передати його українському батькові.

Під час переговорів між Андрєєвими і Рожанськими у серпні 2026 року стало відомо, що Калінінградський суд уже ухвалив рішення про тримання Рожанської під вартою у справі про викрадення дитини. 

За документами, які Росія передала через ОДКБ, у цей же час ФСБ готувала документи для оголошення Рожанської в розшук та її екстрадиції. 

Попри попередження, жінка поїхала до Астани, щоб забрати онука. Там її й затримали. 

Адвокатка Різа Нурбаєва підтвердила, що в Росії проти Рожанської ще з 2023 року є кримінальна справа. За її словами, жінка не знала про рішення Калінінградського суду і стверджує, що взагалі не приїжджала до Росії.

Адвокат Рожанської Олексій Прянишников назвав її затримання в Астані спланованою операцією ФСБ. 

Він припустив, що російські спецслужби могли прагнути покращити показники розкриття злочинів. Також адвокат вважає, що справа може мати політичний підтекст через війну Росії проти України.

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