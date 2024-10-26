У Львівському ТЦК відреагували на інформацію про нібито "затримання посадовця на хабарі"

Напередодні у мережі повідомили, що правоохоронці нібито "затримали посадовця Сихівського районного ТЦК після отримання хабаря". В обласному ТЦК уже відреагували.

Так, у Львівському обласному ТЦК спростували інформацію про нібито "затримання на хабарі". Наголосили, це інформаційний вкид.

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Не відповідає дійсності

Заявляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності в жодному вигляді. Це інформаційний вкид, направлений на формування негативного іміджу військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП,

– підкреслили у Львівському обласному ТЦК.

Також нагадали, що поширення неправдивої (компрометуючої) інформації спрямованої на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації та достовірних фактів, і їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом), слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому.

У ТЦК зазначили, що спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях щодо, нібито, незаконних дій представників ТЦК, будуть перевіряти правоохоронні органи.

"Вимагаємо опублікувати спростування інформації, викладеної у новинах про, нібито, затримання військовослужбовця Сихівського РТЦК та СП за отримання хабаря", – наголосили в ТЦК.