Збирав дані про зброю і коригував ворожі обстріли по Києву: затримали працівника Укроборонпрому

Контррозвідка СБУ 1 лютого запобігла витоку секретної інформації з одного з провідних державних підприємств, яке входить до структури Укроборонпрому. Під час спецоперації затримали російського агента.

Зловмисник отримав від окупантів завдання влаштуватися до української оборонної компанії для збору розвідданих для Росії. Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та задокументували усі дії.

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Співробітник Укроборонпрому працював на ворога

Слідчі встановили, що зловмисник приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах. Також він готував "звіти" для окупантів про наслідки російських ракетних ударів по Києву. Для цього колаборант їздив містом та знімав об'єкти після обстрілів.

Отриману інформацію він передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони Росії. Про це російський посадовець інформував представників воєнної розвідки країни-терористки.

Під час обшуків у затриманого знайшли засоби зв'язку із матеріалами, які підтверджують його причетність до злочину. Ворожому агенту повідомили про підозру у "державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану".

Невдовзі йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спецоперацію проводили співробітники:

СБУ Вінницької області,

Департаменту контррозвідки Служби безпеки,

підрозділу внутрішньої безпеки концерну "Укроборонпром".

Дивіться відео, як затримували колаборанта

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Реакція Укроборонпрому

В Укроборонпромі заявили, що підприємство тісно співпрацює з контррозвідкою Служби безпеки України щодо виявлення ворожих агентів

"1 лютого СБУ затримала співробітника Укроборонпрому, який працював на російську воєнну розвідку. Він збирав розвідницьку інформацію на користь Російської Федерації. Спецоперацію проведено у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки концерну", – мовиться у повідомленні.

Концерн всебічно сприяє розслідуванню цієї справи. Окрім того, Укроборонпром посилює внутрішні заходи безпеки щодо перевірок працівників і поводження з інформацією.

Співробітник Укроборонпрому працював на Росію / Фото СБУ