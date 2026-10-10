СБУ затримала ексадвоката, який мобілізувався до ЗСУ, щоб "зливати" позиції українського війська

Українська контррозвідка викрила російського шпигуна, який навмисно вступив до лав армії для збору секретних даних. Чоловік намагався передати ворогу координати базування та маршрути переміщення підрозділу десантників.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо про затримання зрадника?

Зловмисником виявився колишній адвокат, який діяв на Харківщині. За завданням російської спецслужби він мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ, щоб шпигувати зсередини бойового з'єднання.

З'ясувалося, що на початку повномасштабної війни чоловік уже отримав тюремний строк за незаконне поширення інформації про роботу Сил оборони. Після виходу на волю з ним через месенджер зв'язався співробітник ФСБ. Росіянин запропонував співпрацю, пообіцявши в обмін евакуювати агента на територію країни-агресорки.

Отримавши інструкції, фігурант пішов до війська, щоб наводити ворожий вогонь на українські позиції. Він збирав дані про дислокацію свого підрозділу, проте контррозвідники спрацювали на випередження. Завдяки цьому вдалося не лише захистити воїнів, а й зірвати бойові операції росіян на східному фронті.



Затримання російського агента / СБУ

Під час обшуків у затриманого знайшли смартфон із доказами листування з куратором. Наразі йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права на заставу, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Полтавщині СБУ затримала мобілізованого, який наводив ворожий вогонь на власний батальйон. Чоловік самовільно залишив частину, знайшов кураторів у телеграмі та повернувся на службу спеціально для збору розвідданих.

А перед цим на Харківщині викрили ще одного бійця, який зливав інформацію про позиції під Вовчанськом через сайти для знайомств, спілкуючись із віртуальною "дівчиною", створеною російськими спецслужбами.